У США назвали суму, яку Україна щомісяця витрачає на війну з росією — Finance.ua

Говорячи про проблеми, пов’язані з довгостроковими наслідками війни росії проти України, Пауер зазначила, що путін «перетворює на зброю продовольство та гуманітарну допомогу, використовуючи їх як інструмент війни в Україні, перетворює на зброю глобальний голод і використовує дезінформацію, намагаючись переконати країни, що розвиваються, що причиною їхніх проблем із продуктами харчування є санкції (західних країн проти рф. — ред.)», а не дії самої росії, що включають блокаду українського продуктового експорту.
Справка Finance.ua:
Україні може знадобитися до 1 трлн євро (1,1 трлн доларів) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням росії.