У США назвали суму, яку Україна щомісяця витрачає на війну з росією — Finance.ua

У США назвали суму, яку Україна щомісяця витрачає на війну з росією

Вчора 11:00 — Казна та Політика

Через повномасштабну війну з росією щомісячні витрати України становлять 5-6 мільярдів доларів.

Про це заявила голова USAID (Агентства США з міжнародного розвитку) Саманта Пауер, пише DW

«Середньомісячні витрати уряду, який має справлятися з війною, за останніми розрахунками становлять близько $5-6 млрд», — сказала Пауер.

Вона зазначила, що це приголомшливі витрати, і навіть $7,5 млрд, які адміністрація США готується виділити як допомогу Україні, не вистачить, щоб покрити всі потреби.

«Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка», — підкреслила Пауер.

Читайте також Рада підтримала спрощення приватизації під час війни

Говорячи про проблеми, пов’язані з довгостроковими наслідками війни росії проти України, Пауер зазначила, що путін «перетворює на зброю продовольство та гуманітарну допомогу, використовуючи їх як інструмент війни в Україні, перетворює на зброю глобальний голод і використовує дезінформацію, намагаючись переконати країни, що розвиваються, що причиною їхніх проблем із продуктами харчування є санкції (західних країн проти рф. — ред.)», а не дії самої росії, що включають блокаду українського продуктового експорту.

Справка Finance.ua:

Україні може знадобитися до 1 трлн євро (1,1 трлн доларів) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.