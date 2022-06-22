Рада підтримала спрощення приватизації під час війни — Finance.ua

Рада підтримала спрощення приватизації під час війни

Вчора 09:16 — Казна та Політика

Рада підтримала спрощення приватизації під час війни

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації під час війни, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається, за проект закону № 7451 за основу нардепи віддали 226 голосів «за».

Як повідомляє нардеп, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram, документ містить в собі зміни до різних законодавчих актів в частині приватизації державного та комунального майна, які умовно можна поділити на 2 групи.

До першої групи належать зміни, що діють на період воєнного стану. А саме:

Не проводяться аукціони з продажу об’єктів великої приватизації та їх викуп. Не проводиться приватизація об’єктів, які розташовані у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується КМУ. Фонд держмайна щомісячно подає до комітету ВРУ, що відає питаннями приватизації, інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства. Документи, які подаються для участі в електронному аукціоні, можуть бути складені в електронній формі та підписані кваліфікованими електронними підписами. Відомості про кожного учасника аукціону є анонімними. Встановлено розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації: 10 мінімальних заробітних плат — для об’єктів, стартова ціна яких становить від 1 до 500 тисяч гривень; 10% стартової ціни об’єкта приватизації — для об’єктів, стартова ціна яких становить більше 500 тисяч гривень. Стартова ціна об’єкта визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості.

До другої групи змін належать ті, що не пов’язані із воєнним станом:

Установлено, що керівником державного унітарного підприємства (окрім підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки, або належать до переліку об’єктів великої приватизації держвласності), щодо якого прийнято рішення про приватизацію, може бути призначена особа за сумісництвом. Особа може бути керівником за сумісництвом одночасно не більше ніж на 5 державних унітарних підприємствах, балансова вартість майна жодного з яких не перевищує 100 млн грн. Встановлено, що тимчасово на період приватизації об’єктів спиртової та лікерогорілчаної галузі ДП «Укрспирт» не перешкоджає продажу шляхом приватизації такого майна. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни не відбувся, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу безпосередньо покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни на 50%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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