У США на аукціоні продаватимуть лімузин президента (фото) — Finance.ua
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У США на аукціоні продаватимуть лімузин президента (фото)

Технології&Авто
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У США на аукціоні продаватимуть лімузин президента (фото)
У США на аукціоні продаватимуть лімузин президента (фото), Фото: Mecum
На аукціон Mecum, який відбудеться у Глендейлі з 5 по 9 березня у США, виставили лімузин Chrysler Imperial Crown 1964 року. Ця машина обслуговувала президента США Ліндона Джонсона і дружину Джона Кеннеді, Жаклін.
Про це повідомили на сайті аукціонного дому.
У 1964 році випустили лише 10 лімузинів Chrysler Imperial Crown. Дизайн автомобілів розробляло відоме італійське ательє Ghia.
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Повідомляється, що Білий дім орендував саме це авто у Chrysler за символічну суму в 1 долар за рік. На початку ним користувалася дружина Джона Кеннеді, Жаклін. Потім його передали Ліндону Джонсону і авто навіть брало участь у його інавгурації. Пробіг авто становить лише 24 300 км.
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Величезний лімузин Chrysler Imperial Crown досягає 6,3 м у довжину. Семимісний салон оздоблений шкірою, деревом і дорогою вовною. Оснащення охоплює кондиціонер, електроприводи склопідйомників і перегородки між водієм і пасажирами.
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Під капотом Chrysler Imperial Crown встановлено 6,8-літровий V8 потужністю 340 к.с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП, причому замість важеля встановлено кнопки.
За матеріалами:
Фокус
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