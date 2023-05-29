У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту — Finance.ua

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У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту

Світ
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У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту
У США досягли остаточної угоди для уникнення дефолту
Президент США Джо Байден заявив, що остаточна угода про підвищення стелі держборгу готова до передачі в Конгрес для голосування.
Про це пишуть Reuters та AP.
«Це хороша новина для американського народу», — сказав Байден журналістам у Білому домі після телефонної розмови зі спікером Палати представників Конгресу, республіканцем Кевіном Маккарті.
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«Вона знімає загрозу катастрофічного дефолту з порядку денного, захищає наше важко зароблене та історичне економічне відновлення», — додав Байден.
Угода, якщо її буде схвалено, запобігатиме дефолту уряду США за борговими зобов’язаннями і буде укладена після тижнів гарячих переговорів між Байденом і республіканцями в Палаті представників Конгресу.
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Вона все ще має пройти через Конгрес, де є значні розбіжності, до 5 червня, нагадує агентство.
«Я наполегливо закликаю обидві палати ухвалити цю угоду», — сказав президент США, додавши, що він очікує, що Маккарті матиме необхідну кількість голосів для ухвалення угоди.
Угода викликала критику з боку жорстких республіканців і прогресивних демократів, але Байден і Маккарті розраховують на достатню кількість голосів з обох сторін.
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Раніше в неділю Маккарті прогнозував, що матиме підтримку більшості своїх колег-республіканців, а лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що очікує на підтримку демократів.
Угода призупиняє ліміт боргу до 1 січня 2025 року, обмежує витрати в бюджетах на 2024 і 2025 роки, повертає невикористані кошти на боротьбу з COVID, прискорює процес отримання дозволів для деяких енергетичних проєктів і включає додаткові вимоги до програм продовольчої допомоги для бідних американців.
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Законопроєкт передбачає виділення понад 886 мільярдів доларів на безпеку у 2024 фінансовому році та понад 703 мільярди доларів на видатки, не пов’язані з безпекою, на той самий рік, не враховуючи деяких коригувань. Він також передбачає збільшення витрат на безпеку на 1% у 2025 фінансовому році.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл привітав угоду і закликав Сенат діяти швидко, щоб ухвалити її без зайвих затримок після того, як вона пройде через Палату представників.
Агентство AP очікує, що голосування щодо підготовленого законопроєкту може відбутися в Палаті представників уже 31 травня, а в Сенаті - наступного тижня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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