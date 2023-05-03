Один із найпотужніших банків США закликає інвестувати у золото: головні аргументи фахівців — Finance.ua

Один із найпотужніших банків США закликає інвестувати у золото: головні аргументи фахівців Сьогодні 11:11 — Банківські метали

Один із найпотужніших банків США закликає інвестувати у золото: головні аргументи фахівців

У Bank of America заявили, що зараз саме час для інвестицій у золото, назвавши головні аргументи на користь дорогоцінного металу. Про актуальну динаміку золота на ринку — читайте далі.

У банку з «Великої четвірки» назвали золото хорошим захисним активом за умов високої інфляції. Мовляв, дорогоцінним металом краще володіти, коли фінансові активи демонструють негативну реальну прибутковість.

Стратег з Bank of America з інвестицій та біржових фондів Джаред Вудард додав, що золото — це один із небагатьох фінансових інструментів, у якого немає прямої кореляції з акціями. Відтак дорогоцінний метал має необхідний потенціал для захисту коштів в умовах стагфляції в економіці.

Що таке стагфляція

Кризовий період в економіці, коли фіксують зростання цін. Паралельно попит на ринку слабшає. Також для цієї фази притаманні високий рівень безробіття та економічна стагнація чи рецесія.

Акції Bank of America наразі коштують майже 28 доларів за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 222,2 мільярда доларів.

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Актуальна динаміка золота на ринку

Наприкінці березня 2023 року золото почало стрімко дорожчати та досягнуло ціни на рівні 1943 доларів за унцію. Виділяють такі каталізатори:

неочікуваний банкопад у США, який сколихнув першу економіку світу та інші країни саме у березні 2023 року;

також важливу роль відіграла тривала кампанія американського центрального банку з підвищення базової ставки.

З цьогорічного січня максимально вартість цього активу сягала 2060 доларів за унцію. Таку ціну зафіксували у середині квітня. Дорожче золото коштувало у березні 2022 року.

На момент створення цього матеріалу, вартість дорогоцінного металу коливається на рівні 2017 доларів за унцію. З початку торгів ціна зросла на 1,78%, інформує портал GoldPrice

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