У соцмережі Threads почали тестувати рекламу — Finance.ua

У соцмережі Threads почали тестувати рекламу Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

У соцмережі Threads почали тестувати рекламу

Соцмережа Threads — конкурент платформи X — почала тестувати рекламу з вибраними брендами в США та Японії. Вона збиратиме відгуки користувачів, перш ніж поширювати цей експеримент на ринки інших країн.

Про це передає TechCrunch.

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«Ми знаємо, що буде багато відгуків про те, як нам підходити до реклами, і ми дбаємо, щоб вона виглядала, як публікації Threads, які ви вважаєте доречними та цікавими», — сказав керівник Instagram Адам Моссері.

Як виглядатиме реклама в Threads

Рекламні оголошення матимуть позначку «Спонсоровано», коли з’являтимуться в стрічці.

Також користувачі зможуть керувати темами реклами, а також повідомляти про рекламу.

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Корпорація Meta запустила Threads у 2023 році і спочатку зосередилася на зростанні кількості користувачів.

Станом на грудень 2024 року в Threads було 100 мільйонів активних користувачів.

Тепер Meta хоче почати використовувати переваги зростання Threads за допомогою експерименту з новою рекламою.

theБабель За матеріалами:

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