У соцмережі Threads почали тестувати рекламу — Finance.ua

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У соцмережі Threads почали тестувати рекламу

Технології&Авто
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У соцмережі Threads почали тестувати рекламу
У соцмережі Threads почали тестувати рекламу
Соцмережа Threads — конкурент платформи X — почала тестувати рекламу з вибраними брендами в США та Японії. Вона збиратиме відгуки користувачів, перш ніж поширювати цей експеримент на ринки інших країн.
Про це передає TechCrunch.
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«Ми знаємо, що буде багато відгуків про те, як нам підходити до реклами, і ми дбаємо, щоб вона виглядала, як публікації Threads, які ви вважаєте доречними та цікавими», — сказав керівник Instagram Адам Моссері.

Як виглядатиме реклама в Threads

Рекламні оголошення матимуть позначку «Спонсоровано», коли з’являтимуться в стрічці.
Також користувачі зможуть керувати темами реклами, а також повідомляти про рекламу.
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Корпорація Meta запустила Threads у 2023 році і спочатку зосередилася на зростанні кількості користувачів.
Станом на грудень 2024 року в Threads було 100 мільйонів активних користувачів.
Тепер Meta хоче почати використовувати переваги зростання Threads за допомогою експерименту з новою рекламою.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
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