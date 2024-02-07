У січні Україна отримала найменше фіндопомоги від початку великої війни — Finance.ua
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У січні Україна отримала найменше фіндопомоги від початку великої війни

Казна та Політика
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У січні Україна отримала найменше фіндопомоги від початку великої війни
У січні Україна отримала найменше фіндопомоги від початку великої війни
У січні України отримала тільки $390 млн зовнішнього фінансування від Японії, з них 90 млн — грант, решта — кредит. Основним джерелом додаткового фінансування потреб державного бюджету були продані державні облігації.
Про це пишуть експерти Центру економічної стратегії в Telegram-каналі.
«Водночас потреба у додатковому фінансуванні державного бюджету також стрімко скоротилася у січні. Дефіцит державного бюджету був найменшим від початку повномасштабного вторгнення і склав усього $480 млн», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: ces.org.ua
Інфографіка: ces.org.ua

Чому зменшилась потреба у зовнішньому фінансуванні

З одного боку, скороченню дефіциту сприяло перевиконання бюджетних планів за доходами. Доходи держбюджету в січні перевиконали на 18,3 млрд грн (+73% до січня 2023).
У першу чергу зросли надходження від внутрішнього ПДВ та ПДВ на імпорт. Серед можливих причин зростання — розблокування польського кордону та рекордно великі оборонні видатки у грудні.
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З іншого боку, суттєво скоротили бюджетні видатки. У січні 2024 бюджетні видатки склали 169,3 млрд грн — на 12,8% менше, ніж у січні 2023.
Інфографіка: ces.org.ua
Інфографіка: ces.org.ua
Голова комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев заявляє, що для такого скорочення певний відсоток планових видатків заморозили, але критично важливі видатки на оборону та соціальний захист профінансували в повному обсязі.
Це дозволить протягнути місяць-два до того, поки надходження іноземної допомоги не відновиться у прийнятних обсягах.

Коли очікується допомога

Україна розраховує до кінця І кварталу отримати €4,5 млрд від Євросоюзу.
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1 лютого лідери усіх 27 країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на €50 млрд. Точні умови програми фінансування будуть визначені пізніше; Україна розраховує у 2024 році отримати €18 млрд бюджетного фінансування від ЄС, з них €4,5 млрд — уже в березні.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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