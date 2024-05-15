У Швейцарії створили мобільний міст, що дозволяє ремонтувати дороги без їхнього перекриття — Finance.ua

У Швейцарії створили мобільний міст, що дозволяє ремонтувати дороги без їхнього перекриття Сьогодні 04:19 — Світ

У Швейцарії створили мобільний міст, що дозволяє ремонтувати дороги без їхнього перекриття

Цікаве рішення презентували спеціалісти зі Швейцарії. Вони розробили мобільний міст, що дозволяє проводити дорожні роботи без зупинки руху та перекриття доріг.

Міст на колесах отримав назву ASTRA Bridge. Його конструкція складається з десятків сегментів та 96 коліс. До потрібної ділянки дороги міст везуть частинами, після чого збирають і запускають автомобільний рух у дві смуги.

Читайте також У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів

Загальна довжина конструкції сягає 240 метрів, а її вага становить 1250 тонн.

Такий мобільний міст дозволяє проводити ремонтні роботи без зупинки руху на відрізку близько 100 метрів. Коли його закінчують, міст пересувають своїм ходом за допомогою дистанційного керування на наступну ділянку та продовжують роботи.

Ця розробка не тільки збільшує швидкість ремонту доріг, а й позбавляє владу країни необхідності в організації об'їзних доріг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.