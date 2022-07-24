У Швеції розробляють велосипедний шолом з подушкою безпеки — Finance.ua

У Швеції розробляють велосипедний шолом з подушкою безпеки Вчора 07:36 — Технології&Авто

Шведські компанії Autoliv та POC вирішили об’єднати зусилля для розробки новітніх велосипедних шоломів, які зможуть похизуватися вбудованою подушкою безпеки.

За словами розробників нового шолома, при падінні спочатку спрацьовуватиме подушка, яка стане початковим поглиначем енергії. На другому етапі в справу вступатиме сама конструкція шолома.

Фахівці Autoliv повідомляють, що за останні десять років кількість тяжких велосипедних травм у Швеції збільшилась на 24%. При цьому 60% усіх смертельних випадків після падіння з велосипеда пов’язані саме із травмами голови.

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На думку розробників, шолом із подушкою безпеки значно підвищить безпеку, знизивши ризик отримання велосипедистом травм середньої тяжкості або смертельного результату з 80 до 30% при зіткненні зі швидкістю 20 км/год.

Технічні характеристики нового шолома поки що не розкриваються. Наразі відомо, що він отримає датчики, які реєструватимуть різкі рухи голови. Якщо велосипедист падатиме або його зіб’є автомобіль, то шолом це «зрозуміє» і надує невелику подушку у верхній частині.

MMR За матеріалами:

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