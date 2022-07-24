У Швеції розробляють велосипедний шолом з подушкою безпеки — Finance.ua
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У Швеції розробляють велосипедний шолом з подушкою безпеки

Технології&Авто
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Шведські компанії Autoliv та POC вирішили об’єднати зусилля для розробки новітніх велосипедних шоломів, які зможуть похизуватися вбудованою подушкою безпеки.
У Швеції розробляють велосипедний шолом з подушкою безпеки
За словами розробників нового шолома, при падінні спочатку спрацьовуватиме подушка, яка стане початковим поглиначем енергії. На другому етапі в справу вступатиме сама конструкція шолома.
Фахівці Autoliv повідомляють, що за останні десять років кількість тяжких велосипедних травм у Швеції збільшилась на 24%. При цьому 60% усіх смертельних випадків після падіння з велосипеда пов’язані саме із травмами голови.
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На думку розробників, шолом із подушкою безпеки значно підвищить безпеку, знизивши ризик отримання велосипедистом травм середньої тяжкості або смертельного результату з 80 до 30% при зіткненні зі швидкістю 20 км/год.
Технічні характеристики нового шолома поки що не розкриваються. Наразі відомо, що він отримає датчики, які реєструватимуть різкі рухи голови. Якщо велосипедист падатиме або його зіб’є автомобіль, то шолом це «зрозуміє» і надує невелику подушку у верхній частині.
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За матеріалами:
MMR
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