Представлено найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото) — Finance.ua

Представлено найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото) Вчора 23:00 — Технології&Авто

Лінійку Ford F-150 2023 поповнила нова топова версія Raptor R. Надпотужна заряджена модифікація найпопулярнішого авто в США надійде у продаж з осені. Купити пікап Ford можна за ціною від $109 145. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

Головна особливість Ford F-150 Raptor R ховається під капотом. Авто отримало 5,2-літровий компресорний V8 від Ford Mustang Shelby GT500. Віддачу дещо знизили — до 700 к. с. та 867 Н∙м.

З усім тим, це все одно найпотужніший і найшвидший пікап Ford F-Series та новий конкурент Ram 1500 TRX. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. А спортивна вихлопна система робить звук двигуна голоснішим і соковитішим.

Новий Ford F-150 Raptor R отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також передбачено позашляховий круїз-контроль Trail Control та режими для різних типів бездоріжжя.

Підвіску посилили та збільшили її робочий хід до 330 мм спереду та 358 мм ззаду. Оснащення поповнили адаптивні амортизатори.

В обробці салону використано шкіру, алькантару та карбон з контрастним помаранчевим декором. Пікап Ford отримав спортивні сидіння Recaro з електроприводом та підігрівом. Комплектація Форд Ф-150 Раптор Р також включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему, 12,4-дюймовий дисплей та регулювання педального вузла.

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