Представлено найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото) — Finance.ua
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Представлено найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото)

Технології&Авто
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Представлено найпотужніший і найдорожчий пікап Ford (фото)
Лінійку Ford F-150 2023 поповнила нова топова версія Raptor R. Надпотужна заряджена модифікація найпопулярнішого авто в США надійде у продаж з осені. Купити пікап Ford можна за ціною від $109 145. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.
Головна особливість Ford F-150 Raptor R ховається під капотом. Авто отримало 5,2-літровий компресорний V8 від Ford Mustang Shelby GT500. Віддачу дещо знизили — до 700 к. с. та 867 Н∙м.
З усім тим, це все одно найпотужніший і найшвидший пікап Ford F-Series та новий конкурент Ram 1500 TRX. Розгін до 100 км/год займає 3,8 с. А спортивна вихлопна система робить звук двигуна голоснішим і соковитішим.
Новий Ford F-150 Raptor R отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також передбачено позашляховий круїз-контроль Trail Control та режими для різних типів бездоріжжя.
Підвіску посилили та збільшили її робочий хід до 330 мм спереду та 358 мм ззаду. Оснащення поповнили адаптивні амортизатори.
В обробці салону використано шкіру, алькантару та карбон з контрастним помаранчевим декором. Пікап Ford отримав спортивні сидіння Recaro з електроприводом та підігрівом. Комплектація Форд Ф-150 Раптор Р також включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, потужну аудіосистему, 12,4-дюймовий дисплей та регулювання педального вузла.
До речі, подорожувати комфортно вам допоможе INFOBUS. На сайті компанії можна купити квитки в 45 країн.

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За матеріалами:
Фокус
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