У школах Японії дозволять обмежене використання штучного інтелекту — Finance.ua

У школах Японії дозволять обмежене використання штучного інтелекту Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

У школах Японії дозволять обмежене використання штучного інтелекту

Міністерство освіти Японії розробило тимчасові рекомендації для обмеженого використання генеративного штучного інтелекту (ШІ), такого як ChatGPT, у школах країни вже з наступного навчального року.

Про це повідомляє Kyodo

Очікується, що рекомендації, які Міносвіти обговорює з експертами від травня, будуть оприлюднені в найближчі дні, ще до початку липня, після врахування усіх висновків фахівців.

Як ідеться в повідомленні, японським школам буде дозволено обмежене використання генеративного ШІ в процесі освіти, наприклад, щоб допомоги сформулювати більше ідей для дискусій у класі, збільшення практики спілкування англійською мовою тощо.

Недоречним в освітньому відомстві вважають використання учнями ШІ для створення віршів або в художній діяльності, а написані генеративним ШІ творчі роботи вважатимуться списуванням, якщо учні видаватимуть їх за свої.

Зовсім заборонено використовувати ШІ на іспитах, коли вимірюється академічна успішність учнів.

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У проєкті йдеться про те, що важливо виховувати в учнів уміння продумано використовувати генеративний ШІ, щоб запобігти його потенційному негативному впливу на навички критичного мислення та креативність дітей, а також витоку персональних даних і порушенню авторських прав, для чого вчителі повинні вчити учнів не вводити особисту чи конфіденційну інформацію в генеративні програми ШІ.

Окрему увагу приділено використанню ШІ вчителями, аби зменшити навантаження на них при виконанні рутинних завдань. Наприклад, створення проєктів програм спортивних днів, складання екзаменаційних питань чи написання повідомлення батькам. Однак у таких випадках вчителі повинні будуть редагувати і перевіряти зміст написаного.

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ChatGPT, розроблений американською технологічною компанією OpenAI, та інші генеративні програми штучного інтелекту здатні навчатися з використанням величезних обсягів даних з Інтернету та можуть обробляти й симулювати розмови з користувачами або створювати зображення на основі інструкцій користувачів.

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