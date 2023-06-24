У автомобілях Mercedes з’явиться ChatGPT — Finance.ua

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У автомобілях Mercedes з’явиться ChatGPT

Технології&Авто
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У автомобілях Mercedes з’явиться ChatGPT
У автомобілях Mercedes з’явиться ChatGPT
Автовиробник Mercedes-Benz використовує службу Azure OpenAI від Microsoft, щоб інтегрувати ChatGPT до голосового асистента в своїх автомобілях.
Як повідомляє Engadget, спочатку він буде доступний в рамках тримісячного бета-тестування для клієнтів із США у деяких моделях автомобілів. Але в Mercedes кажуть, що в майбутньому розглянуть можливість ширшого та більш постійного впровадження.
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Інтеграція ChatGPT може зробити так, що голосовий помічник автовиробника «Hey Mercedes» замість відповідей на прості й заздалегідь запрограмовані команди зможе вести природні розмови практично на будь-яку тему й ставити контекстні питання.
Крім того в Mercedes додають, що «досліджують» плагіни ChatGPT, які дозволяють виконувати такі завдання, як бронювання столиків у ресторані чи бронювання квитків у кіно природною мовою.
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Mercedes і Microsoft рекламують «безпеку, конфіденційність і надійність» Azure для захисту даних корпоративного рівня. Тим не менш, компанії уточнюють, що ваші розмови будуть «зберігатися в інтелектуальній хмарі Mercedes-Benz, де вони анонімізуються та аналізуються».
«Іншими словами, припустімо, що люди прослуховуватимуть ваші записи для навчання та аналізу даних, тому будьте обережні, не розповідаючи щось приватне або те, що може ідентифікувати вас особисто», — зазначає Engadget.
Тримісячна бета-версія розпочалася 16 червня і охопить лише обрані моделі автомобілів Mercedes, у яких встановлена інформаційно-розважальна система MBUX.

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За матеріалами:
УНІАН
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