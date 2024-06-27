У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження) — Finance.ua

У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження) Сьогодні 21:31 — Особисті фінанси

У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)

Попри війну представники українського бізнесу продовжують розширюватися та розвивати державу. У що інвестує український бізнес та що допомагає йому залучати таланти сьогодні — розповіла засновниця консалтингової групи «One Philosophy» і платформи «Життєстійкі» Наталія Попович під час презентації результатів щорічного дослідження життєстійкості організацій від One Philosophy.

Як бізнес відповідає на війну

1. Збереження команд та закриття базових потреб



Створення умов, за яких співробітники фізично і ментально готові фокусуватися на роботі.

2. Перерозподіл наявних ресурсів задля збереження ефективності

Релокація, диверсифікація ризиків шляхом глобалізації, акцент на автоматизації та диджиталізації.

3. Поєднання візії та операційної гнучкості

Візія та сенси додають можливість дивитися у майбутнє, проте важливою складовою є адаптивність бізнес-процесів та команд.

«Коли ми запитували про виклики для бізнесу на довгі дистанції, то з’ясували, що у першу чергу це думки керівників бізнесу про війну та її наслідків. І другий, ключовий, момент — людський капітал. Тобто люди та війна — це ті два фактори, з якими ми досі вчимося давати собі раду», — зазначає Попович.

Проблема талантів

За даними дослідження, 80% респондентів відзначають, що відчувають нестачу талантів. Це свідчить про зменшення кількості працездатного населення України.

Що допомагає утримувати та залучати таланти:

люди прагнуть працювати з метою та сенсами;

цифровізація та оптимізація внутрішніх процесів, зокрема, за допомогою ШІ;

стратегічна робота в підготовці майбутніх працівників;

співпраця поколінь;

забезпечення конкурентоспроможних зарплат та соціального пакета;

навчання жінок професіям, що притаманні чоловікам;

передача компетенцій всередині компанії;

внутрішньокорпоративні професійні ліфти.

«Турбота про ментальний стан команди перейшла в категорію „необхідне“. А ще дуже багато у цьому дослідженні ми почули про силу партнерства, яка перевіряється кризою. Бо для багатьох можливість не лише виробляти, але й продовжувати продавати та організовувати нові ринки збуту, перевірялася цією кризою», — підсумовує Попович.

У що інвестують бізнеси, аби бути життєстійкими

оновлення чи побудова нових матеріальних активів;

команда (навчання та робота з ментальним станом);

R&D;

цифровізація;

покращення сервісної складової бізнесу;

глобалізація, вихід на міжнародний ринок;

виведення на ринок нових продуктів, сервісів;

вихід у нові для бізнесу ніші;

сталий розвиток та автономність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.