У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження) — Finance.ua
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У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)

Особисті фінанси
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У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)
У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)
Попри війну представники українського бізнесу продовжують розширюватися та розвивати державу. У що інвестує український бізнес та що допомагає йому залучати таланти сьогодні — розповіла засновниця консалтингової групи «One Philosophy» і платформи «Життєстійкі» Наталія Попович під час презентації результатів щорічного дослідження життєстійкості організацій від One Philosophy.

Як бізнес відповідає на війну

  • 1. Збереження команд та закриття базових потреб
Створення умов, за яких співробітники фізично і ментально готові фокусуватися на роботі.
  • 2. Перерозподіл наявних ресурсів задля збереження ефективності
Релокація, диверсифікація ризиків шляхом глобалізації, акцент на автоматизації та диджиталізації.
  • 3. Поєднання візії та операційної гнучкості
Візія та сенси додають можливість дивитися у майбутнє, проте важливою складовою є адаптивність бізнес-процесів та команд.
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«Коли ми запитували про виклики для бізнесу на довгі дистанції, то з’ясували, що у першу чергу це думки керівників бізнесу про війну та її наслідків. І другий, ключовий, момент — людський капітал. Тобто люди та війна — це ті два фактори, з якими ми досі вчимося давати собі раду», — зазначає Попович.

Проблема талантів

За даними дослідження, 80% респондентів відзначають, що відчувають нестачу талантів. Це свідчить про зменшення кількості працездатного населення України.
У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)
Що допомагає утримувати та залучати таланти:
  • люди прагнуть працювати з метою та сенсами;
  • цифровізація та оптимізація внутрішніх процесів, зокрема, за допомогою ШІ;
  • стратегічна робота в підготовці майбутніх працівників;
  • співпраця поколінь;
  • забезпечення конкурентоспроможних зарплат та соціального пакета;
  • навчання жінок професіям, що притаманні чоловікам;
  • передача компетенцій всередині компанії;
  • внутрішньокорпоративні професійні ліфти.

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«Турбота про ментальний стан команди перейшла в категорію „необхідне“. А ще дуже багато у цьому дослідженні ми почули про силу партнерства, яка перевіряється кризою. Бо для багатьох можливість не лише виробляти, але й продовжувати продавати та організовувати нові ринки збуту, перевірялася цією кризою», — підсумовує Попович.

У що інвестують бізнеси, аби бути життєстійкими

  • оновлення чи побудова нових матеріальних активів;
  • команда (навчання та робота з ментальним станом);
  • R&D;
  • цифровізація;
  • покращення сервісної складової бізнесу;
  • глобалізація, вихід на міжнародний ринок;
  • виведення на ринок нових продуктів, сервісів;
  • вихід у нові для бізнесу ніші;
  • сталий розвиток та автономність.
За матеріалами:
Finance.ua
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