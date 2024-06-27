У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження) — Finance.ua

У що інвестує бізнес, щоб бути життєстійким (дослідження)
Попри війну представники українського бізнесу продовжують розширюватися та розвивати державу. У що інвестує український бізнес та що допомагає йому залучати таланти сьогодні — розповіла засновниця консалтингової групи «One Philosophy» і платформи «Життєстійкі» Наталія Попович під час презентації результатів щорічного дослідження життєстійкості організацій від One Philosophy.
Як бізнес відповідає на війну
- 1. Збереження команд та закриття базових потреб
Створення умов, за яких співробітники фізично і ментально готові фокусуватися на роботі.
- 2. Перерозподіл наявних ресурсів задля збереження ефективності
Релокація, диверсифікація ризиків шляхом глобалізації, акцент на автоматизації та диджиталізації.
- 3. Поєднання візії та операційної гнучкості
Візія та сенси додають можливість дивитися у майбутнє, проте важливою складовою є адаптивність бізнес-процесів та команд.
Читайте також
«Коли ми запитували про виклики для бізнесу на довгі дистанції, то з’ясували, що у першу чергу це думки керівників бізнесу про війну та її наслідків. І другий, ключовий, момент — людський капітал. Тобто люди та війна — це ті два фактори, з якими ми досі вчимося давати собі раду», — зазначає Попович.
Проблема талантів
За даними дослідження, 80% респондентів відзначають, що відчувають нестачу талантів. Це свідчить про зменшення кількості працездатного населення України.
Що допомагає утримувати та залучати таланти:
- люди прагнуть працювати з метою та сенсами;
- цифровізація та оптимізація внутрішніх процесів, зокрема, за допомогою ШІ;
- стратегічна робота в підготовці майбутніх працівників;
- співпраця поколінь;
- забезпечення конкурентоспроможних зарплат та соціального пакета;
- навчання жінок професіям, що притаманні чоловікам;
- передача компетенцій всередині компанії;
- внутрішньокорпоративні професійні ліфти.
Читайте також: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні варіанти
«Турбота про ментальний стан команди перейшла в категорію „необхідне“. А ще дуже багато у цьому дослідженні ми почули про силу партнерства, яка перевіряється кризою. Бо для багатьох можливість не лише виробляти, але й продовжувати продавати та організовувати нові ринки збуту, перевірялася цією кризою», — підсумовує Попович.
У що інвестують бізнеси, аби бути життєстійкими
- оновлення чи побудова нових матеріальних активів;
- команда (навчання та робота з ментальним станом);
- R&D;
- цифровізація;
- покращення сервісної складової бізнесу;
- глобалізація, вихід на міжнародний ринок;
- виведення на ринок нових продуктів, сервісів;
- вихід у нові для бізнесу ніші;
- сталий розвиток та автономність.
Поділитися новиною