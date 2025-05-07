У Шевченківському і Святошинському районах розгорнули штаби для постраждалих від ворожої атаки — Finance.ua
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У Шевченківському і Святошинському районах розгорнули штаби для постраждалих від ворожої атаки

Казна та Політика
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У Шевченківському і Святошинському районах розгорнули штаби для постраждалих від ворожої атаки
У Шевченківському і Святошинському районах розгорнули штаби для постраждалих від ворожої атаки
Через нічну атаку у Києві двоє загиблих, є травмовані, серед них — діти.
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Адреси штабів допомоги:
Святошинський район — середня загальноосвітня школа № 235 ім. В’ячеслава Чорновола на вул. Кільцева дорога, 1-Б;
Шевченківський район — КП «Школяр» на вул. Табірній, 40.
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У штабах постраждалі мешканці можуть:
— подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам»;
— звернутися за компенсацією до 40 000 грн для оренди житла;
— отримати консультацію щодо програми єВідновлення;
— дізнатися актуальну інформацію щодо відновлювальних робіт.
Раніше в КМДА нагадали українцям, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм.
Власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть скористатися програмою «єВідновлення» та отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.
За матеріалами:
Вечірній Київ
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