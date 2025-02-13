У розробку одного родовища критичних мінералів потрібно вкласти до $300 мільйонів — експерт Сьогодні 16:47

У розробку одного родовища критичних мінералів потрібно вкласти від 100 млн доларів до 300 млн доларів, тому більшість виданих ліцензій не використовуються.

Про це в інтерв’ю DW заявив директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк, передає Укрінформ.

За його словами, в Україні роздали сотні «мертвих» ліцензій на видобуток критичних мінералів та рідкоземельних металів, коли ні розробка, ні навіть розвідка родовищ не ведуться. Адже обов’язкової вимоги про початок робіт упродовж певного періоду після отримання на спеціальному аукціоні ліцензії немає.

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«Є механізм, завдяки якому можна продовжувати дію таких ліцензій, пояснюючи різними обставинами… І так роками. Ми повинні чітко розуміти, що надра належать народові, і якщо приходить інвестор, він отримує право на видобуток. Коли йде видобуток, цим благом користуються всі — це робочі місця, податки тощо. Але у нас ліцензії роздані, а видобутку немає, і ми марнуємо час, марнуємо можливі багатства й втрачаємо від того, що не розробляємо ці поклади», — зазначив Власюк.

Він нагадав, що йдеться про дуже дорогі проєкти — від 100 млн доларів до 300 млн та більше. Тільки розвідка може коштувати 10−15 мільйонів доларів.

«Тому для власників ліцензій це може бути бар’єром, бо у них цих фінансів немає. У декого є такі кошти, але вони чомусь не починають бізнес, хоча технології з видобутку і збагачення доступні. Технологіями з переробки володіють компанії, які спеціалізуються на цих виробництвах. Отже, необхідне залучення прямих іноземних інвестицій цих компаній, тому що вони приходять уже з технологіями», — пояснив фахівець.

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Держава, за його словами, має провести аудит ліцензій, які були видані і не використовуються.

«Швидше за все, „найцікавіші“ ліцензії на перспективні родовища вже видані. Разом із тим треба зробити кілька кроків, щоб цей процес розморозити… По-перше, усунути всі бар’єри. Деякі родовища мають так званий JORK-сертифікат. Це міжнародний сертифікат підтвердження, який дозволяє продавати ліцензії на це родовище на міжнародних сировинних біржах. Нам потрібна така сертифікація», — переконаний керівник Укрпромзовнішекспертизи.

Важливо, за його словами, скасувати гриф «секретно» для інформації про родовища. Адже зараз цей бар’єр заважає проводити конкурси, залучати інвесторів, зокрема й іноземних.

Водночас законодавчо Україна до такого інвестування готова.

«Бар'єрів у законодавстві немає — його просто треба виконувати. Щоб стимулювати процес, треба підписати стратегічний меморандум, наприклад, із Сполученими Штатами Америки, і таким чином зобов’язати державну машину працювати у цьому напрямі», — переконаний Власюк.

Укрінформ За матеріалами:

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