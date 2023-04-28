У росії офіційно оголосили про повну відмову від долара в міжнародній торгівлі — Finance.ua

У росії офіційно оголосили про повну відмову від долара в міжнародній торгівлі Сьогодні 11:13 — Світ

У росії офіційно оголосили про повну відмову від долара в міжнародній торгівлі

російська федерація майже повністю відмовилася від валют «недружніх» країн в транскордонних розрахунках.

Про це сказав заступник голови Мінфіну Олексій Моїсеєв.

«Я думаю, що ні для кого не секрет, що розрахунки „рубль — долар“ транскордонні практично... я б сказав, що їх немає. [Є] окремо взяті епізоди, які зрідка відбуваються — з точки зору системних їх немає», — заявив Моїсеєв.

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За словами заступника міністра, в парі «рубль — євро» транскордонні розрахунки ще «трохи» проводяться. Однак поступово вони теж «сходять нанівець», зазначив він.

Моїсеєв пояснив, що зниження транскордонних розрахунків у валютах західних країн пов’язане з блокуванням російських рахунків за кордоном і з процедурою комплаєнсу, яка займає тижні. Більше того, російські особи банально не хочуть використовувати долари і євро в розрахунках, тому що гроші можуть не дійти до адресата, додав заступник міністра.

За минулий рік частка рубля і юаня в розрахунках за експорт зрівнялася з доларом і євро, констатував ЦБ. За даними банківського регулятора, на юань і рубль припало 48% розрахунків за експорт і така ж частка — на долар і євро. У 2022 році частка юаня зросла в 30 разів, з 0,5 до 16%, а рубля — з 12 до 34%.

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УНІАН За матеріалами:

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