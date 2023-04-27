Юань випередив долар і став валютою, що найбільше використовується у транскордонних операціях Китаю — Finance.ua
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Юань випередив долар і став валютою, що найбільше використовується у транскордонних операціях Китаю

Валюта
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Юань випередив долар і став валютою, що найбільше використовується у транскордонних операціях Китаю
Юань випередив долар і став валютою, що найбільше використовується у транскордонних операціях Китаю
Юань випередив долар і став валютою, що найбільше використовується в транскордонних операціях Китаю. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.
Юань став найбільш широко використовуваною валютою для транскордонних операцій у Китаї в березні, вперше обігнавши долар.
Транскордонні платежі та надходження у юанях зросли до рекордних 549,9 мільярда доларів у березні з 434,5 мільярда доларів місяцем раніше, згідно з підрахунками на основі даних Державного управління іноземної валюти.
За підрахунками, юань використовувався у 48,4% усіх транскордонних транзакцій, тоді як частка долара знизилася до 46,7% із 48,6% місяцем раніше. Обсяг транскордонних операцій охоплює як поточний, і капітальний рахунки.
Наголошується, що Китай вже давно сприяє використанню юанів для розрахунків за кордоном у рамках зусиль з інтернаціоналізації використання своєї валюти.
Дані SWIFT показали, що частка юаня у світових валютних операціях для фінансування торгівлі зросла до 4,5% у березні, тоді як долар становив 83,71%.
За матеріалами:
УНН
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