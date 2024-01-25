У роботі систем «Шлях» та «Укрпошта» стався технічний збій — Finance.ua

У роботі систем «Шлях» та «Укрпошта» стався технічний збій Сьогодні 11:40 — Казна та Політика

У Державній службі з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи «Шлях».

Про це повідомила пресслужба «Укртрансбезпеки».

«До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи „Шлях“ та офіційного сайту Укртрансбезпеки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба вживає заходів щодо посилення контролю за підставами для перетину кордону осіб, зареєстрованих у системі «Шлях». Це означає, що буде посилено увагу до перевірки документів та причин поїздки громадян, зареєстрованих у цій системі. Мета таких заходів — забезпечення безпеки та контролю за переміщенням осіб через кордон.

Збій Укрпошта

: «У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час.⠀У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом». Також як повідомила пресслужба «Укрпошти», у їх системах стався збій«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час.⠀У відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом».

Довідка Finance.ua:

Система «Шлях» дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чинній народній депутатові, яка разом зі своєю помічницею сприяла незаконній реєстрації перевізників у системі «Шлях» для виїзду з України. За даними слідства, нардеп разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

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