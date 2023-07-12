НАБУ разоблачило нардепа на продаже мест в системе «Шлях» для незаконного выезда за границу — Finance.ua

НАБУ разоблачило нардепа на продаже мест в системе «Шлях» для незаконного выезда за границу Сегодня 13:30 — Криминал

НАБУ разоблачило нардепа на продаже мест в системе «Шлях» для незаконного выезда за границу

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении действующей народной депутату, которая вместе со своей помощницей способствовала незаконной регистрации перевозчиков в системе «Шлях» для выезда из Украины.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, нардеп вместе со своей помощницей пообещали за предоставление неправомерной выгоды обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесении соответствующих сведений в Информационную систему «Шлях».

В дальнейшем уполномоченными лицами областной военной администрации предоставлено соответствующее разрешение лицу (как водителю) на пересечение государственной границы.

Свои «услуги» нардеп и ее помощница оценили в 5300 дол. США.

После получения второго транша в 2 800 дол. США были уличены в получении неправомерной выгоды.

9 июля помощнице нардепа сообщили о подозрении. Квалификация: ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 369−2 УК Украины.

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