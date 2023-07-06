Законний «Шлях» за кордон. Прикордонники посилять контроль за водіями — Finance.ua

Законний «Шлях» за кордон. Прикордонники посилять контроль за водіями
Державна прикордонна служба вживає заходів щодо посилення контролю за підставами для перетину кордону осіб, зареєстрованих у системі «Шлях». Це означає, що буде посилено увагу до перевірки документів та причин поїздки громадян, зареєстрованих у цій системі. Мета таких заходів — забезпечення безпеки та контролю за переміщенням осіб через кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
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«Прикордонники фіксують порушення вчинені через систему „Шлях“. Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі», — йдеться в повідомленні.
Упродовж червня місяця прикордонники відмовили у виїзді більш як 1300 водіям. 20 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи «Шлях».
Система «Шлях» дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.
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