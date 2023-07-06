Законний «Шлях» за кордон. Прикордонники посилять контроль за водіями — Finance.ua

Законний «Шлях» за кордон. Прикордонники посилять контроль за водіями Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Законний «Шлях» за кордон. Прикордонники посилять контроль за водіями

Державна прикордонна служба вживає заходів щодо посилення контролю за підставами для перетину кордону осіб, зареєстрованих у системі «Шлях». Це означає, що буде посилено увагу до перевірки документів та причин поїздки громадян, зареєстрованих у цій системі. Мета таких заходів — забезпечення безпеки та контролю за переміщенням осіб через кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Прикордонники фіксують порушення вчинені через систему „Шлях“. Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі», — йдеться в повідомленні.

Упродовж червня місяця прикордонники відмовили у виїзді більш як 1300 водіям. 20 ліцензіатам тимчасово припинили доступ до системи «Шлях».

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Система «Шлях» дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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