СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон — Finance.ua

СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон Сьогодні 02:34 — Кримінал

СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон, Фото: ssu.gov.ua

Протягом тижня Служба безпеки України нейтралізувала ще 3 схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Вартість «послуг» становила до 12 тис. євро.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Під час комплексних заходів у західних регіонах затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних «трафіків». За гроші вони пропонували військовозобов'язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Фото: ssu.gov.ua

На Закарпатті знешкоджено злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи входили 12 осіб.

Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту лісовими стежками.

Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.

На Івано-Франківщині заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон. Його організували 4 мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.

У Тернопільській області викрито злочинну групу, учасники якої за гроші «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.

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Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.

На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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