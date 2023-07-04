СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон — Finance.ua
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СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон

Кримінал
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СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон
СБУ викрила три нові схеми незаконно виїзду чоловіків за кордон, Фото: ssu.gov.ua
Протягом тижня Служба безпеки України нейтралізувала ще 3 схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Вартість «послуг» становила до 12 тис. євро.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
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Під час комплексних заходів у західних регіонах затримано 16 осіб, причетних до організації нелегальних «трафіків». За гроші вони пропонували військовозобов'язаним своє сприяння у виїзді за межі України на підставі фіктивних медичних довідок та в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
На Закарпатті знешкоджено злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальній міграції до країн Євросоюзу. До складу групи входили 12 осіб.
Вони підвозили своїх клієнтів за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту лісовими стежками.
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Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану стрілецьку зброю з набоями та бойову гранату РГД.
На Івано-Франківщині заблоковано ще один канал втечі ухилянтів за кордон. Його організували 4 мешканців регіону. Зловмисники займалися виготовленням фіктивних довідок місцевої військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
На підставі підробок ухилянтів вивозили за кордон.
У Тернопільській області викрито злочинну групу, учасники якої за гроші «записували» потенційних призовників до водійського складу місцевого підприємства, яке нібито здійснювало міжнародні перевезення.
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Таким чином ухилянти отримували можливість незаконно виїхати за кордон як водії, окремі з них навіть не мали водійських посвідчень.
На підставі забраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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