Представлялись окупантами. МВС викрило шахраїв, які обдурили українців на тисячі гривень — Finance.ua

Представлялись окупантами. МВС викрило шахраїв, які обдурили українців на тисячі гривень Сьогодні 17:20 — Кримінал

Представлялись окупантами. МВС викрило шахраїв, які обдурили українців на тисячі гривень, Фото: МВС

В Україні викрили шахраїв, які обманювали родини українських полонених, представляючись окупантами. Жертвами схеми стали люди по всій Україні на загальну суму 135 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ та пропонували „повернути“ бійців з полону за грошову винагороду. Зловмисникам повідомлено про підозру. Троє підозрюваних представлялись військовими рф, членами пвк „вагнер“ або інших збройних формувань, не маючи до цього жодного відношення», — сказано в повідомленні.

Організатор та співорганізатор групи перебувають у місцях позбавлення волі. Третій учасник — під цілодобовим домашнім арештом.

Від їх дій постраждали жителі різних регіонів України на суму понад 135 тис. грн.

Поліцейські спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області та СБУ провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази. В одного з фігурантів вилучили набої та запал до гранати.

Утриманцям колонії повідомили про підозру за фактом шахрайства. Дії спільника також кваліфіковані за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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