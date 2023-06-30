Привласнили майже 6 млн гривень держпідприємства «Волиньторф»: НАБУ і САП викрили схему — Finance.ua

Привласнили майже 6 млн гривень держпідприємства «Волиньторф»: НАБУ і САП викрили схему Сьогодні 14:37 — Кримінал

Привласнили майже 6 млн гривень держпідприємства «Волиньторф»: НАБУ і САП викрили схему

Ексдиректор державного підприємства «Волиньторф» і керівник приватної компанії підозрюються у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, наприкінці 2013 — початку 2014 року тогочасний директор «Волиньторфу» уклав договори на купівлю на понад 5,6 млн грн цінних паперів за кошти очолюваного ним підприємства.

У день купівлі, керівник ДП перепродав ці папери приватній компанії. Врешті-решт, кошти держпідприємство так і не отримало, в результаті йому завдано 5,6 млн грн збитків.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з вересня 2021 року після передачі справи за підслідністю від СБУ.

Державне підприємство «Волиньторф» вже понад 25 років є одним з найбільших виробників екологічно чистого виду палива в Україні — брикетів торф’яних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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