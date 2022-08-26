У РНБО спростували головні фейки щодо підвищення цін на комунальні послуги — Finance.ua

У РНБО спростували головні фейки щодо підвищення цін на комунальні послуги Вчора 13:00 — Казна та Політика

Серед населення поширюються фейки щодо підвищення тарифів на комунальні послуги. У Центрі протидії дезінформації зібрали їх та спростували, посилаючись на законодавство.

У відомстві навели три найпоширеніші фейки про підвищення тарифів на комунальні послуги:

Фейк: «восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі!»

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 2479-IX від 29.07.2022 р., яким передбачено встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Фейк: «так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім „заплатіть“ за всі місяці!»

Законом запроваджено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні та шість місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, та забороняється підвищення тарифів для населення.

Фейк: «а про постачання газу забули! Зараз усе в „платіжку“ включать»

Пояснення: Крім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.