У рф хочуть відмовитися від SWIFT — Finance.ua

У рф хочуть відмовитися від SWIFT Вчора 10:32 — Світ

У рф хочуть відмовитися від SWIFT

російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це заявив помічник президента рф з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.

За його словами, у рф хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT. — Ред.) не було потреби.

А допомагатимуть росії у цьому «партнери з Туреччини та Китаю».

Нагадаємо, внаслідок санкцій Заходу ключові банки рф, такі як ВТБ і Сбербанк, відключені від міжнародної системи SWIFT.

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Економічна Правда За матеріалами:

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