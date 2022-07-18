У рф хочуть відмовитися від SWIFT — Finance.ua

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У рф хочуть відмовитися від SWIFT

Світ
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У рф хочуть відмовитися від SWIFT
У рф хочуть відмовитися від SWIFT
російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
Про це заявив помічник президента рф з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.
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За його словами, у рф хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT. — Ред.) не було потреби.
А допомагатимуть росії у цьому «партнери з Туреччини та Китаю».
Нагадаємо, внаслідок санкцій Заходу ключові банки рф, такі як ВТБ і Сбербанк, відключені від міжнародної системи SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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