У рф хочуть відмовитися від SWIFT — Finance.ua

У рф хочуть відмовитися від SWIFT
російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
Про це заявив помічник президента рф з економічних питань Максим Орєшкін, передає Медуза.
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За його словами, у рф хочуть зробити так, щоб у ньому (SWIFT. — Ред.) не було потреби.
А допомагатимуть росії у цьому «партнери з Туреччини та Китаю».
Нагадаємо, внаслідок санкцій Заходу ключові банки рф, такі як ВТБ і Сбербанк, відключені від міжнародної системи SWIFT.
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