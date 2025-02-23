У «Резерв+» стався технічний збій: у Міноборони розповіли, на що це може вплинути — Finance.ua

У «Резерв+» стався технічний збій: у Міноборони розповіли, на що це може вплинути
Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку «Резерв+» до системи «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
У відомстві зазначили, це може впливати на оновлення документів.
Водночас у Міноборони наголосили, що всі раніше видані документи залишаються дійсними.
Рекомендується зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.
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«Взаємодія буде відновлена найближчим часом», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військовозобов’язані тепер можуть самостійно подати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». Це дає можливість отримати направлення без відвідування ТЦК.
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