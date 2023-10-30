У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін — Finance.ua
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У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін

Енергетика
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У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін
У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін
Кабмін постановив, що підприємці, які імпортують електроенергію з-за кордону не залишаться без світла у випадку блекаутів. Зокрема, це стосується й погодинних відключень за графіком.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінет Міністрів України ухвалив Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Згідно з ним бізнес, який імпортує певну частку електроенергії з ЄС, гарантується безперебійне постачання електрики.
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Таких підприємців не торкнуться графіки обмеження споживання, погодинні відключенні, аварійні відключення. Однак діє умова — споживання електроенергії ними не перевищуватиме визначені обсяги.
«Цим рішенням створюються передумови для зменшення недостатності генеруючих потужностей шляхом залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Це потрібно для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України. Вона може виникнути через масовані російські обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури», — повідомив Мельничук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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