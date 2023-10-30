У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін Сьогодні 15:46 — Енергетика

У разі блекаутів не вимикатимуть бізнес, який імпортує електроенергію з ЄС, — Кабмін

Кабмін постановив, що підприємці, які імпортують електроенергію з-за кордону не залишаться без світла у випадку блекаутів. Зокрема, це стосується й погодинних відключень за графіком.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів України ухвалив Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Згідно з ним бізнес, який імпортує певну частку електроенергії з ЄС, гарантується безперебійне постачання електрики.

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Таких підприємців не торкнуться графіки обмеження споживання, погодинні відключенні, аварійні відключення. Однак діє умова — споживання електроенергії ними не перевищуватиме визначені обсяги.

«Цим рішенням створюються передумови для зменшення недостатності генеруючих потужностей шляхом залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Це потрібно для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України. Вона може виникнути через масовані російські обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури», — повідомив Мельничук.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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