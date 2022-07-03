У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше — Finance.ua

У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше Вчора 09:43 — Казна та Політика

У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше

У період дії податкових пільг на імпорт (квітень-червень) в Україну ввезли близько 1,208 млн тонн товарів на суму $3,3 млрд. Орієнтовна сума наданої податкової та митної пільги склала 15,8 млрд. грн.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

За його словами, до 1 липня для підприємств, які ввозили товари, не було мита, а для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, — мито та ПДВ.

П’ятірка найпоширеніших товарів, що ввозяться «спрощенцями», така:

мобільні телефони — на $128 млн;

помідори — $40 млн;

трактори — $35 млн;

свинина — $31 млн;

шини — $29 млн.

Нагадаємо, за весь період дії безкоштовної розмитнення до країни надійшло 236 792 транспортні засоби, сума наданої пільги склала 26,1 млрд грн. Зокрема, у червні ввезли найбільше машин — 105,3 тис., або 44% від загальної кількості. Останніми днями добові темпи збільшились до 7500 тис. автомобілів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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