У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше — Finance.ua
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У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше

Казна та Політика
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У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше
У рамках пільгового імпорту в Україну надійшло товарів на $3,3 млрд: яку продукцію завозили найчастіше
У період дії податкових пільг на імпорт (квітень-червень) в Україну ввезли близько 1,208 млн тонн товарів на суму $3,3 млрд. Орієнтовна сума наданої податкової та митної пільги склала 15,8 млрд. грн.
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
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За його словами, до 1 липня для підприємств, які ввозили товари, не було мита, а для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, — мито та ПДВ.
П’ятірка найпоширеніших товарів, що ввозяться «спрощенцями», така:
  • мобільні телефони — на $128 млн;
  • помідори — $40 млн;
  • трактори — $35 млн;
  • свинина — $31 млн;
  • шини — $29 млн.
Нагадаємо, за весь період дії безкоштовної розмитнення до країни надійшло 236 792 транспортні засоби, сума наданої пільги склала 26,1 млрд грн. Зокрема, у червні ввезли найбільше машин — 105,3 тис., або 44% від загальної кількості. Останніми днями добові темпи збільшились до 7500 тис. автомобілів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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