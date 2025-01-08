У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти — Finance.ua

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти Сьогодні 11:13 — Енергетика

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

У вівторок, 7 січня, у ВРУ було зареєстровано законопроєкт, що пропонує заборонити транзит російських нафти та газу через територію України. Обмеження має діяти під час воєнного стану. Автором законопроєкту № 12 380 стала опозиційна фракція Європейська солідарність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву народної депутатки Ірини Геращенко

Також урядовці зареєстрували проєкт постанови № 12 381 про звернення до Кабміну відносно вжиття невідкладних заходів щодо припинення транзиту російської нафти через українську територію для захисту національної безпеки України.

«Щодня через територію України по нафтопроводу „Дружба“ транспортується близько 300 тисяч барелів російської нафти, що приносить росії 20 мільйонів доларів щодня. При поточній ціні нафти 68 доларів за барель це складає понад 7,5 мільярда доларів на рік», — зазначила Геращенко.

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Вона додала, що законопроєкт № 12 380 передбачає пряму заборону транзиту російської нафти через усю українську територію. Однак, виняткові моменти можливі, зокрема, для рішень ЄС та виконання міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією.

ЄС не має проблем чи занепокоєння через зупинку транспортування російського газу територією України.

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