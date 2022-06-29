У Раді закликали водіїв відповідально споживати пальне — Finance.ua

У Раді закликали водіїв відповідально споживати пальне
Через місяць-півтора паливна криза в Україні закінчиться, і бензин з дизелем будуть на всіх заправках. Незважаючи на це, українцям все одно треба більш відповідально ставитися до витрат пального.
Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
З його слів, план росії зі створення в Україні масштабної паливної кризи не спрацював і вже не буде реалізований.
«Ситуація на АЗС нормалізується і стабілізується. На заході України майже на всіх АЗС є ресурс і немає черг, принаймні суттєвих. На сході ще трапляються певні черги, але процес насичення ринку триватиме», — сказав Герус.
Попри це чиновник зауважив, що водіям треба економити пальне й не їздити на автомобілях без потреби й поодинці.
Якщо ти водій і їдеш в автомобілі один — ти підвозиш путіна. Якщо у тебе місце справа і місця позаду вільні — це неоптимальне використання ресурсів.
— каже голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
Нагадаємо, останніми днями в Україні почали дешевшати усі види пального.
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