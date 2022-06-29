У Раді закликали водіїв відповідально споживати пальне — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді закликали водіїв відповідально споживати пальне

Енергетика
766
Через місяць-півтора паливна криза в Україні закінчиться, і бензин з дизелем будуть на всіх заправках. Незважаючи на це, українцям все одно треба більш відповідально ставитися до витрат пального.
Про це заявив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
З його слів, план росії зі створення в Україні масштабної паливної кризи не спрацював і вже не буде реалізований.
«Ситуація на АЗС нормалізується і стабілізується. На заході України майже на всіх АЗС є ресурс і немає черг, принаймні суттєвих. На сході ще трапляються певні черги, але процес насичення ринку триватиме», — сказав Герус.
Читайте також
Попри це чиновник зауважив, що водіям треба економити пальне й не їздити на автомобілях без потреби й поодинці.
Якщо ти водій і їдеш в автомобілі один — ти підвозиш путіна. Якщо у тебе місце справа і місця позаду вільні — це неоптимальне використання ресурсів.
— каже голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Нагадаємо, останніми днями в Україні почали дешевшати усі види пального.
До речі, якщо ви плануєте поїздки, то скористайтесь сервісом INFOBUS, який дасть вам змогу забронювати безплатно квитки на літак, потяг і автобус.
Купити билети на INFOBUS
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.