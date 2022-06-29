Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв — прогноз — Finance.ua
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Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв — прогноз

Казна та Політика
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Імпорт палива в Україну щодня зростає, і це вже приносить свої плоди.
Про це розповів «Телеграфу» директор з маркетингу та інновацій компанії «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук.
За його словами, у країні вже зникли проблеми з автогазом, який до того ж дешевшає. Найближчого тижня, прогнозує Мельничук, ціна на нього знизиться ще на 1-1,5 гривні.
«Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги взагалі відсутні», — зазначив він.
За словами експерта, у найближчі 2-3 місяці ситуація з бензином повністю вирівняється — його дефіцит зникне, а ціна палива навіть може знизитися. На скільки саме Мельничук не уточнює, додаючи, що подібні прогнози робити ще зарано.

Інформація Finance.ua:

  • в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. На початок червня ситуація трохи покращала, обмеження на відпуск палива пом’якшилися до 20-30 літрів у бак.
За матеріалами:
Фокус
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