У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік — Finance.ua

У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік Вчора 08:32 — Казна та Політика

У Раді заговорили про примусові заходи для жінок, які не стануть на військовий облік

Щодо жінок, які систематично ухилятимуться від процедури взяття на військовий облік, можуть вживати примусових заходів з боку держави.

Про це під час брифінгу, який проходив 17 серпня, заявив нардеп, член профільного комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, деякі категорії жінок, які не стануть на військовий облік до 1 жовтня, поки що не каратимуть.

Проте, як попереджає Федір Вениславський, порушення цієї процедури передбачатиме адміністративну відповідальність. До того ж, нардеп не виключає застосування примусових заходів щодо жінок, які систематично ігнорують взяття на військовий облік.

Ще до повномасштабної агресії Головнокомандувач ЗСУ видав наказ про розширення переліку таких військово-облікових або інших спеціальностей жінок, необхідних для безпеки та оборони, які мають стати на військовий облік. У лютому це питання було актуалізоване. Наразі йдеться про те, щоб довести дану процедуру до логічного завершення. Перелік було розширено — це працівники медичної сфери, працівники сфери харчування, технологи харчової продукції для ЗСУ, продовжив нардеп і додав, що перелічені категорії жінок зобов’язані стати на військовий облік до 1 жовтня, як цього вимагає законодавство.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, на початку липня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що військовозобов’язаним жінкам можуть заборонити виїжджати з України з 1 жовтня;

також повідомлялося, що Міноборони України анонсувало штрафи для жінок, які ухиляються від взяття на військовий облік. Відомство запевнило, що до кінця 2022 року подібні санкції не застосовуватимуть, але після Нового року держава може використовувати покарання.



Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.