Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати по 30 тис. і 100 тис. грн — Міноборони Вчора 15:53 — Особисті фінанси

Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати по 30 тис. і 100 тис. грн — Міноборони

Українські військовослужбовці вже за кілька днів отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань, поки що платежі обробляються. Йдеться про т.зв. бойові виплати у 30 тис. та 100 тис. грн.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу . Тих, хто ще не отримав гроші, вона попросила не хвилюватись та почекати пару днів.

«Додаткові виплати — або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч та 100 тисяч — зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Це триватиме ще кілька днів», — зазначила Маляр.

За її словами, решту коштів було перераховано військовим частинам вчасно та в повному обсязі. Йдеться про посадові оклади, виплати за звання та вислугу років.

Довідка Finance.ua:

У липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення змінити механізм виплат у розмірі 30 тис. та 100 тис. грн на місяць. Якщо раніше на меншу суму могли розраховувати всі військові, за новими правилами це стосуватиметься лише тих, хто перебуває в зоні бойових дій. Так, тепер:

додаткова винагорода у 30 тис. грн під час воєнного стану виплачуватиметься українським військовим, які перебувають у зоні бойових дій або тимчасовій окупації та оточенні;

100 тисяч гривень зможуть отримати ті, хто виконує бойові завдання, перебуваючи у зоні бойових дій.

Уряд ухвалив постанову, яка передбачає додаткову винагороду військовим, 28 лютого. Відтоді і до останніх змін 30 тис. гривень під час воєнного стану могли отримати всі військові, а 100 тисяч гривень — учасники бойових дій на передовій.

Обозреватель За матеріалами:

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