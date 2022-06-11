У Раді розповіли, яка ситуація з газом і в яких випадках підвищать тарифи на тепло — Finance.ua
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У Раді розповіли, яка ситуація з газом і в яких випадках підвищать тарифи на тепло

Вчора 10:03Особисті фінанси
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Україну чекає важка зима через вторгнення росії. Однак уряд вже працює над забезпеченням потреб енергетичної галузі.
Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з енергетики Андрій Герус в ефірі телемарафону.
За його словами, для наступного опалювального сезону Україні потрібно від 21 до 24 млрд кубометрів газу. Ці цифри не є остаточними, оскільки через війну ситуація може змінитися.
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Герус пояснив, що це буде залежати від трьох факторів:
  • якою буде ситуація з окупованими територіями;
  • чи вдасться відбудувати інфраструктуру;
  • яка кількість підприємств відновить повноцінну роботу.
Він додав, що «Нафтогаз» вже готується до майбутнього опалювального сезону.
«Це потрібно, щоб спільно вибудувати цю роботу із закачування газу. Зима очікується важка, але ми зробимо все, щоб у нас було і світло, і тепло», — сказав він.
Цієї зими Україна закуповуватиме газ у різних постачальників, зокрема у Словаччині, Угорщині та Польщі. Також газ добувають і вітчизняні компанії, його запаси вже накопичуються в підземних газосховищах.
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При цьому Герус зазначив, що уряд намагатиметься зберегти попередні тарифи на час воєнного стану.
«Під час війни багато людей втрачають в зарплаті або взагалі втрачають роботу, хтось втратив майно. Всі розуміють, що підвищення тарифів не є гарною ідеєю», — підкреслив глава парламентського комітету.
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За матеріалами: РБК-Україна
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