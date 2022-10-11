У Раді пропонують звільняти від мобілізації вихователів у дитячих садках — Finance.ua

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У Раді пропонують звільняти від мобілізації вихователів у дитячих садках

Казна та Політика
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У Раді пропонують звільняти від мобілізації вихователів у дитячих садках
У Раді пропонують звільняти від мобілізації вихователів у дитячих садках
Депутати зареєстрували у Верховній Раді України законопроект, яким пропонують звільнити від мобілізації педагогічних працівників закладів дошкільної і позашкільної освіти.
Документ опубліковано на сайті парламенту.
Згідно з законопроектом про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», таке право пропонують надавати педагогічним працівникам, які працюють в закладах дошкільної і позашкільної освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Зазначається, що зараз звільняються від мобілізації педагогічні працівники, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійної та загальної середньої освіти. Автори законопроекту вважають, що ненадання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти є дискримінацією.
«Відповідно до статистичних досліджень, серед педагогічних працівників закладів освіти переважають жінки (близько 90%), чоловіки на цих посадах перебувають у меншості. Тому питання збереження чоловіків на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної та позашкільної освіти сьогодні є актуальним, адже за існуючого нерівного балансу двох статей серед працівників освіти і так важко забезпечити гармонійний розвиток дітей», — йдеться в тексті пояснювальної записки до законопроекту.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні продовжується загальна мобілізація. Зазвичай повістки дають прямо в руки у громадських місцях, а також можуть вручити на робочому місці, що є законним. Тоді як з врученням повістки за допомогою електронної пошти але телефону — справа інша;
  • в Україні змінять критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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