Скільки ОВДП було куплено і погашено під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Скільки ОВДП було куплено і погашено під час повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Скільки ОВДП було куплено і погашено під час повномасштабної війни (інфографіка)

Український уряд за час повномасштабної війни залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики 1 трлн 175,6 млрд гривень, 9 млрд доларів і 2,66 млрд євро. «Слово і діло» з’ясувало, як у 2022−2025 роках купували ОВДП і скільки коштів було спрямовано на погашення.

ОВДП — це державні цінні папери, які випускає Мінфін, щоб залучити додаткові кошти до держбюджету. Їхнє погашення в повному обсязі гарантується державою. Облігації можуть випускати як у гривні, так і в іноземній валюті.

У 2022 році було куплено ОВДП на 152,39 млрд гривень, 1,93 млрд доларів і 0,98 млрд євро. На погашення облігацій уряд направив 213,34 млрд гривень, 2,79 млрд доларів і 0,66 млрд євро.

У 2023 році уряд отримав від розміщення облігацій 401,79 млрд гривень, 3,69 млрд доларів і 0,74 млрд євро. На погашення було направлено 216,03 млрд гривень, 3,34 млрд доларів і 0,59 млрд євро.

Минулого року було куплено внутрішніх облігацій на 497,81 млрд гривень, 2,73 млрд доларів і 0,75 млрд євро. На погашення уряд направив 245,44 млрд гривень, 2,48 млрд доларів і 0,92 млрд євро.

У січні-квітні 2025 року від розміщення ОВДП держава отримала 123,61 млрд гривень, 0,65 млрд доларів і 0,19 млрд євро. На погашення вже спрямували 131,91 млрд гривень, 0,95 млрд доларів і 0,32 млрд євро.

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Загалом за час повномасштабної війни було куплено облігацій на 1 трлн 175,6 млрд гривень (в середньому 1 млрд 418,09 млн щодня, не враховуючи суботу і неділю), 9 млрд доларів (10,86 млн щодня) і 2,66 млрд євро (3,21 млн щодня).

На погашення було спрямовано 806,72 млрд гривень, 9,56 млрд доларів і 2,49 млрд євро.

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