У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи

Казна та Політика
34
У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи
У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи
Депутат Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко пропонує парламенту відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде контролювати «комунальні» послуги.
Про це йдеться у законопроєкті № 13139−1.
Відповідний орган був ліквідований в Україні ще у 2011 році.
Пропонується доповнити закон «Про житлово-комунальні послуги» новим розділом про державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунальних послуг.
Законопроєкт визначає Державну житлово-комунальну інспекцію головним органом у цій сфері, що встановлює порядок проведення планових та позапланових заходів та визначає підстави для позапланових заходів та приймає рішення за результатами виявлених порушень (протокол про адміністративне правопорушення, рішення про накладення штрафу, видача вимоги (припису).
Читайте також
У пояснювальній записці вказано, що відсутність контролю за ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг призводить до зловживань у цій сфері, встановлення тарифів з порушенням вимог законодавства, що у свою чергу, призводить до масового соціального невдоволення у суспільстві.
«Кінцеві споживачі послуг у сфері ЖКГ, тобто звичайні громадяни, фактично позбавлені можливості неупередженого, об’єктивного захисту своїх законних прав й інтересів у даній сфері», — йдеться у пояснювальній записці.
Встановлюється, що порушення законодавства у сфері житлово-комунальних послуг тягне за собою відповідальність згідно із законами України.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems