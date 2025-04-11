У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи — Finance.ua

У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

У Раді пропонують відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде перевіряти тарифи

Депутат Верховної Ради від фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко пропонує парламенту відновити Державну житлово-комунальну інспекцію, яка буде контролювати «комунальні» послуги.

Про це йдеться у законопроєкті № 13139−1

Відповідний орган був ліквідований в Україні ще у 2011 році.

Пропонується доповнити закон «Про житлово-комунальні послуги» новим розділом про державний контроль (нагляд) у сфері житлово-комунальних послуг.

Законопроєкт визначає Державну житлово-комунальну інспекцію головним органом у цій сфері, що встановлює порядок проведення планових та позапланових заходів та визначає підстави для позапланових заходів та приймає рішення за результатами виявлених порушень (протокол про адміністративне правопорушення, рішення про накладення штрафу, видача вимоги (припису).

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У пояснювальній записці вказано, що відсутність контролю за ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг призводить до зловживань у цій сфері, встановлення тарифів з порушенням вимог законодавства, що у свою чергу, призводить до масового соціального невдоволення у суспільстві.

«Кінцеві споживачі послуг у сфері ЖКГ, тобто звичайні громадяни, фактично позбавлені можливості неупередженого, об’єктивного захисту своїх законних прав й інтересів у даній сфері», — йдеться у пояснювальній записці.

Встановлюється, що порушення законодавства у сфері житлово-комунальних послуг тягне за собою відповідальність згідно із законами України.

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