У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури — Finance.ua
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У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури

Казна та Політика
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У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури
У Раді погодили виділення 4,5 млрд гривень на захист енергінфраструктури
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 4,5 млрд гривень на захист енергетичної критичної інфраструктури.
Про це заявив член комітету Олексій Гончаренко в Telegram.
За його даними, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.
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«У звʼязку з постійними атаками росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені», — написав він.
Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Лише у ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики внаслідок чого в низці міст запровадили аварійні відключення.
Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, які також були націлені на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.
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За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, наразі про блекаути в Україні не йдеться, однак подальша ситуація залежить від планів ворога.
За матеріалами:
РБК-Україна
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