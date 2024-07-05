У Раді назвали кількість заброньованих українців — Finance.ua

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У Раді назвали кількість заброньованих українців

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У Раді назвали кількість заброньованих українців
У Раді назвали кількість заброньованих українців
В Україні нараховується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно можуть бути мобілізовані. З цієї кількості заброньовано 565 тисяч.
Такі дані озвучив народний депутат Дмитро Наталуха в інтерв’ю Громадському радіо.
За його словами, залишається відкритим питання, скільки з цих 11,1 млн — військовозобов’язаних.
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«Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися», — сказав він.
Депутат припустив, що з цих 11,1 млн до 1,5 млн можуть мати інвалідність, хоча повноцінної статистики ніхто не веде.
«Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов’язаних чоловіків», — заявив Наталуха і додав, що з них — частина служить, а «частина вже за кордоном».
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За його даними, зараз заброньовано 565 тисяч чоловіків, але «ця цифра надзвичайно динамічна і цей показник може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5−6% від загального пулу».
Нагадаємо, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Всі військовозобовʼязані чоловіки та жінки віком 18−60 років протягом 60 днів, до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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