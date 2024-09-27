У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку

Штучний інтелект «захоплює» принтери, і пристрої HP — перші у черзі.

Нова функція HP Print AI доступна відсьогодні в «ексклюзивній» бета-версії й пропонує функцію «ідеального виводу», що очистить видрук вебсторінок від небажаного вмісту: наприклад, реклами чи дивного форматування (нижче фото до і після застосування функції).

Штучний інтелект також оптимізує друк електронних таблиць та діаграм, які залишатимуться на одній сторінці нерозділеними, і зможе реагувати на «розмовні підказки» — так, за допомогою ваших інструкцій пристрій, наприклад, може перетворити фото на вітальну листівку, додавши певні стилі та шрифти.

За словами HP, нові функції Print AI надійдуть для широкого загалу протягом 2025 року. Однак переліку моделей, які їх підтримуватимуть поки не надають, як і не уточнюють, чи потрібно буде встановити додаткове програмне забезпечення.

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