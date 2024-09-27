У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку — Finance.ua
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У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку

Технології&Авто
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У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку
У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку
Штучний інтелект «захоплює» принтери, і пристрої HP — перші у черзі.
Нова функція HP Print AI доступна відсьогодні в «ексклюзивній» бета-версії й пропонує функцію «ідеального виводу», що очистить видрук вебсторінок від небажаного вмісту: наприклад, реклами чи дивного форматування (нижче фото до і після застосування функції).
У принтерах HP з’явиться штучний інтелект — він прибере рекламу та дивне форматування під час друку
Штучний інтелект також оптимізує друк електронних таблиць та діаграм, які залишатимуться на одній сторінці нерозділеними, і зможе реагувати на «розмовні підказки» — так, за допомогою ваших інструкцій пристрій, наприклад, може перетворити фото на вітальну листівку, додавши певні стилі та шрифти.
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За словами HP, нові функції Print AI надійдуть для широкого загалу протягом 2025 року. Однак переліку моделей, які їх підтримуватимуть поки не надають, як і не уточнюють, чи потрібно буде встановити додаткове програмне забезпечення.
За матеріалами:
ITC.ua
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