У «Prozorro.Продажі» запустили пілотний проєкт факторингу для малого та середнього бізнесу — Finance.ua

У «Prozorro.Продажі» запустили пілотний проєкт факторингу для малого та середнього бізнесу Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

У «Prozorro.Продажі» запустили пілотний проєкт факторингу для малого та середнього бізнесу

В Україні офіційно розпочав роботу пілотний проєкт сервісу факторингу, розроблений АТ «Прозорро.Продажі». Він є частиною реалізації Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що цифровий продукт призначений для розв’язання проблеми касових розривів та надання малим і середнім підприємствам альтернативного джерела фінансування для операційної діяльності.

Завдяки факторингу підприємці, які беруть участь у державних закупівлях, можуть швидко отримувати кошти без застави.

«Розвиток малого та середнього бізнесу — це один із ключових пріоритетів держави. Завдяки цьому сервісу замовник отримує більше потенційних постачальників, вищу конкуренцію і кращі ціни. А бізнес водночас може раніше отримати оборотні кошти й інвестувати їх у подальший розвиток чи масштабування виробництва. Прозорро. Продажі забезпечить зручність створення заявки на факторинг і широкий доступ до найкращих пропозицій від банків-факторів», — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Читайте також Партнери України зацікавилися пілотним ринком розмінування агроземель через аукціони «Прозорро»

«За кордоном факторинг десятиліттями допомагає поповнювати обіговий капітал малого та середнього бізнесу. Наразі перед командою Прозорро. Продажі стояла задача розробити зручний, простий, цифровізований сервіс для підприємців-учасників держзакупівель. На відміну від кредиту, факторинг не потребує окремої застави і дозволяє отримати кошти за виконане постачання на підставі лише документів про виконання контракту», — зазначив Григорій Легенченко, член правління АТ «Прозорро.Продажі».

Наразі обсяг ринку публічних закупівель становить 10−20 млрд грн на рік, з яких факторинг є важливим інструментом щонайменше для 3−5%. І ще 11−23 млрд складає ринок приватних закупівель, для яких згодом сервіс факторингу також стане доступний.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.