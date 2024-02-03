У Porsche сумніваються, що світу вдасться відмовитися від авто з ДВЗ у найближчому майбутньому — Finance.ua
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У Porsche сумніваються, що світу вдасться відмовитися від авто з ДВЗ у найближчому майбутньому

Технології&Авто
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У Porsche сумніваються, що світу вдасться відмовитися від авто з ДВЗ у найближчому майбутньому
У Porsche сумніваються, що світу вдасться відмовитися від авто з ДВЗ у найближчому майбутньому
Фінансовий директор Porsche, Лутц Мешке, висловив сумнів щодо того, що Європі вдасться ввести заборону на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння до 2030 року і повністю перейти на електрокари.
Про це Мешке заявив в інтерв'ю виданню Automotive News: «Наразі ведеться багато дискусій з приводу припинення використання двигуна внутрішнього згоряння. Я думаю, що з цим доведеться почекати».
Хоча Європа активно просуває електромобілі, ринок все ще стикається з труднощами.
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За оцінками Євросоюзу, тільки 21,6% нових автомобілів, зареєстрованих у 2022 році, були електричними. Це число в США становило близько 5,9%. Багато виробників висловлюють побоювання щодо браку інфраструктури зарядних станцій, а також слабких продажів і складнощів у створенні мережі електростанцій.
Хоча в ЄС враховуються гібриди, що підключаються, щоб пом’якшити перехід до електромобілів, глобальні продажі електричних автомобілів до 2023 року показують ознаки стагнації.
Прем'єр-міністр Великої Британії вже відклав національну заборону на спалювання до 2035 року, що підштовхує до питання про можливе відтермінування аналогічних заходів у Європі.
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Складнощі, з якими стикаються виробники і країни в процесі переходу до екологічно чистіших варіантів транспорту, наголошують на необхідності обачнішого підходу до встановлення жорстких термінів і ефективнішої підтримки інфраструктури для успішної електрифікації автопарку.
Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
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