Starlink запрацює в Індонезії — Finance.ua

Starlink запрацює в Індонезії
Ілон Маск під час візиту до Індонезії оголосив про запуск супутникового інтернету Starlink у країні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ілон Маск у неділю відкрив інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX в Індонезії.
Starlink може надати серйозну допомогу у налагоджені звʼязку у віддалених регіонах четвертої найбільш населеної країни світу.
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Крім з'єднання віддалених провінцій, Індонезія очікує, що Starlink покращить рівень освіти і охорони здоров’я, заявив у своєму повідомленні міністр морських справ і інвестицій Лухут Панджайтан.
Starlink отримав ліцензію на роботу в країні на початку цього місяця.
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