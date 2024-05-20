Starlink запрацює в Індонезії — Finance.ua

Starlink запрацює в Індонезії Сьогодні 22:05 — Технології&Авто

Starlink запрацює в Індонезії

Ілон Маск під час візиту до Індонезії оголосив про запуск супутникового інтернету Starlink у країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ілон Маск у неділю відкрив інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX в Індонезії.

Starlink може надати серйозну допомогу у налагоджені звʼязку у віддалених регіонах четвертої найбільш населеної країни світу.

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Крім з'єднання віддалених провінцій, Індонезія очікує, що Starlink покращить рівень освіти і охорони здоров’я, заявив у своєму повідомленні міністр морських справ і інвестицій Лухут Панджайтан.

Starlink отримав ліцензію на роботу в країні на початку цього місяця.

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