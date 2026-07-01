У Польщі запровадили нові правила для орендодавців — норми і штрафи Сьогодні 05:24 — Світ

Датчик диму у квартирі

У Польщі набули чинності нові вимоги до житла, яке здають туристам і для короткострокової оренди. Відтепер власники повинні обладнати такі помешкання датчиками диму, а в окремих випадках — ще й датчиками чадного газу. За недотримання правил передбачені значні штрафи.

Які вимоги запровадили для власників житла

Як повідомляє Super Biznes, нові правила діють із 30 червня 2026 року та поширюються на квартири, апартаменти й кімнати, які здають подобово або на кілька днів.

Вимоги стосуються не лише готелів чи пансіонатів, а й власників житла, які пропонують його через онлайн-сервіси бронювання.

У кожному помешканні для короткострокової оренди має бути щонайменше один автономний датчик диму. Виняток зроблено лише для об’єктів, де вже встановлена пожежна сигналізація або автоматична система пожежогасіння.

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Якщо в квартирі чи будинку є газова колонка, котел, камін або інше обладнання, що працює на газовому, рідкому чи твердому паливі, обов’язковим також є встановлення датчика чадного газу.

Крім того, обладнання має відповідати польським стандартам. Тому дешеві моделі без необхідної сертифікації можуть не відповідати новим вимогам.

Водночас власники квартир і будинків, які використовують нерухомість виключно для власного проживання, поки що можуть не встановлювати датчики. Для них ця вимога набуде чинності лише з 1 січня 2030 року.

Які штрафи загрожують порушникам

За відсутність обов’язкових датчиків власнику житла може загрожувати штраф до 5 тис. злотих (близько 60 тис. грн).

Якщо справа потрапить до суду, максимальне покарання може зрости до 30 тис. злотих (майже 360 тис. грн). У деяких випадках закон також передбачає можливість арешту або обмеження волі.

Відсутність датчиків може вплинути і на страхові виплати. Якщо в помешканні станеться пожежа або отруєння чадним газом, страхова компанія може перевірити, чи виконав власник вимоги законодавства.

Контролювати виконання нових правил можуть державні служби, зокрема Державна пожежна служба Польщі. У разі виявлення порушень власнику нададуть припис із вимогою усунути недоліки у визначений строк.

Також українцям, які орендують житло в Польщі, варто звертати увагу не лише на орендну плату, а й на czynsz — обов’язковий щомісячний платіж за утримання будинку. Саме через нього фактична вартість оренди часто виявляється значно вищою, ніж зазначено в оголошенні. У 2026 році середній czynsz становить близько 250−300 злотих на місяць, а у Варшаві, Кракові та інших великих містах може сягати 500−1000 злотих залежно від будинку та переліку послуг.

Телеканал 24 За матеріалами:

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