У Польщі запровадять додаткові вимоги для отримання іноземцями дозволу на проживання та роботу — Finance.ua

У Польщі запровадять додаткові вимоги для отримання іноземцями дозволу на проживання та роботу Вчора 13:32 — Особисті фінанси

У Польщі запровадять додаткові вимоги для отримання іноземцями дозволу на проживання та роботу

У Польщі запровадять додаткові вимоги для отримання іноземцями дозволу на проживання та роботу. Роботодавцям доведеться готуватися до нових вимог.

Про це повідомляє in Poland.

Зазначається, що Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики завершує роботу над змінами для іноземців, які планують перебувати в Польщі тривалий термін.

Для чого необхідні такі зміни

Така необхідність виникла через відсутність єдиних правил і відмінності в їх тлумаченні між воєводським установами. Це, зокрема, ускладнює працевлаштування іноземців. Через бюрократичні процедури багато підприємств, особливо невеликих, не бажають брати на роботу іноземців.

Що зміниться

Після набрання чинності новими положеннями, буде запроваджено обов’язок працевлаштування іноземців переважно на основі трудового договору (umowa o pracę).

Проєкт передбачає, що тільки така форма працевлаштування дозволить іноземцям отримати дозвіл на роботу. Проте залишаться певні категорії іноземців, які і наділі зможуть працювати за цивільно-правовими договорами (umowa zlecenia).

Водночас зміни скасують обов’язковість проведення аналізу ринку праці, який передбачає спочатку перевірити, чи є кандидати на вакансії серед польських працівників. В теперішній ситуації підприємець може працевлаштувати іноземця, якщо немає підходящого місцевого працівника. Скасування цієї вимоги спростить процедуру підбору та полегшить працевлаштування іммігрантів у місцях, де не вистачає працівників.

Нова міграційна стратегія Польщі

Уряд також ухвалив нову міграційну стратегію Польщі на 2025−2030 роки.

Її положення передбачають додаткові вимоги до іноземців, які бажають отримати дозвіл на постійне проживання. Однією з таких вимог є «тест на громадянство», дозволить оцінити рівень знання іноземцем польської культури, соціальних норм і мови.

Стратегія також передбачає запровадження обов’язкових інтеграційних програм як умови для отримання громадянства або права на постійне проживання. Ці програми мають на меті підготувати іноземців до життя в Польщі та полегшити їх адаптацію в суспільстві.

Міграційна стратегія покликана покращити інтеграцію іноземців, але водночас забезпечити жорсткий контроль над міграційними процесами.

Довідка Finance.ua:

Польща планує посилити умови видачі Карти поляка, щоб унеможливити зловживання. Це передбачено новою міграційною стратегією на 2025−2030 роки, схваленою урядом країни 15 жовтня;

основну увагу буде приділено тому, щоб Карти поляка не видавалися на основі підроблених документів. Також до претендентів висуватиметься вимога знання польської мови.

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