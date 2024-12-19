У Польщі «заморозили» ціни на електроенергію — Finance.ua

У Польщі «заморозили» ціни на електроенергію
Протягом перших трьох кварталів 2025 року мешканці Польщі платитимуть за електрику за поточними тарифами.
У Польщі набрав чинності закон Dz.U. 2024 poz. 1831, який передбачає замороження цін на електроенергію для домогосподарств на рівні 500 злотих за МВт*год. Нові умови діятимуть до кінця вересня 2025 року, пише shoppingpl.com.
За даними Міністерства клімату, без законодавчого втручання ціна електроенергії могла б зрости до 623 злотих за МВт*год.
Водночас для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств максимальна ціна на електроенергію встановлена на рівні 693 злотих за МВт*год нетто і діятиме до 31 березня 2025 року.
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Закон також зобов’язує постачальників електроенергії подати оновлені тарифи до Офісу регулювання енергетики не пізніше 30 квітня 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги компанії втратять право на компенсацію за продаж електроенергії за ціною нижчою за тарифну.
Загальна вартість заходів для підтримки домогосподарств оцінюється в 3,732 мільярда злотих. Крім того, додаткові 150 мільйонів злотих буде виділено для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств.
Довідка Finance.ua:
- Мешканці багатоквартирних будинків у Польщі можуть отримати штраф, якщо не будуть дотримуватися встановленого температурного режиму.
- Із початком опалювального сезону житлово-будівельні кооперативи по всій Польщі проводять перевірки температури в квартирах. Це спрямовано на боротьбу з так званим «тепловим паразитизмом» — практикою, коли мешканці вимикають опалення у себе в помешканні, покладаючись на тепло від сусідів. Детальніше про штрафи за це — тут.
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