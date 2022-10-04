У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування — Finance.ua
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У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування

Особисті фінанси
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У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування
У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування
На польському ринку з’явився перший безкоштовний мобільний оператор: за дзвінки всередині країни платити не потрібно, а також можна вільно користуватися SMS та безлімітним інтернетом. Щоправда, є декілька простих умов, які може виконати практично кожен.
Про це пише Telepolis.
Так, варшавська компанія Fonia Telecom Sp. z o.o. пропонує користувачам безлімітні дзвінки, SMS, MMS та інтернет 5G. Що для цього потрібно зробити та які умови виконати — розповідаємо далі.

Що варто знати

Користувачеві необхідно зайти на сайт оператора — fonia.app і зареєструватися, уклавши договір, і завантажити застосунок. Це одна з основних умов. В обмін на безкоштовне користування послугами ви повинні погодитися на показ реклами та купонів на знижку. Важливо, що додаток завжди повинне бути активний, а SIM-карта повинна залишатися в телефоні.
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Крім цього, додаток та SIM-карту дозволено використовувати лише через мобільний телефон. Забороняється переносити SIM-карту на інший пристрій, наприклад, модем, який не призначений для звичних дзвінків і який перешкоджає показу реклами.

Деякі послуги є платними:

  • одноразова плата за активацію в розмірі 49 злотих;
  • користування голосовою поштою — 0,8 злотих за хвилину;
  • додаткова плата за 5G — 5 злотих на місяць;
  • стягуватиметься додаткова плата за використання роумінгу та міжнародних дзвінків, які зараз недоступні.
Fonia вже похизувалася величезним успіхом і повідомила в соціальних мережах, що кількість перенесених номерів перевершила найсміливіші їхні очікування.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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