У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування — Finance.ua

У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування Вчора 11:48 — Особисті фінанси

У Польщі з'явився перший безкоштовний мобільний оператор: умови користування

На польському ринку з’явився перший безкоштовний мобільний оператор: за дзвінки всередині країни платити не потрібно, а також можна вільно користуватися SMS та безлімітним інтернетом. Щоправда, є декілька простих умов, які може виконати практично кожен.

Про це пише Telepolis

Так, варшавська компанія Fonia Telecom Sp. z o.o. пропонує користувачам безлімітні дзвінки, SMS, MMS та інтернет 5G. Що для цього потрібно зробити та які умови виконати — розповідаємо далі.

Що варто знати

Користувачеві необхідно зайти на сайт оператора — fonia.app і зареєструватися, уклавши договір, і завантажити застосунок. Це одна з основних умов. В обмін на безкоштовне користування послугами ви повинні погодитися на показ реклами та купонів на знижку. Важливо, що додаток завжди повинне бути активний, а SIM-карта повинна залишатися в телефоні.

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Крім цього, додаток та SIM-карту дозволено використовувати лише через мобільний телефон. Забороняється переносити SIM-карту на інший пристрій, наприклад, модем, який не призначений для звичних дзвінків і який перешкоджає показу реклами.

Деякі послуги є платними:

одноразова плата за активацію в розмірі 49 злотих;

користування голосовою поштою — 0,8 злотих за хвилину;

додаткова плата за 5G — 5 злотих на місяць;

стягуватиметься додаткова плата за використання роумінгу та міжнародних дзвінків, які зараз недоступні.

Fonia вже похизувалася величезним успіхом і повідомила в соціальних мережах, що кількість перенесених номерів перевершила найсміливіші їхні очікування.

Телеканал 24 За матеріалами:

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