В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС — Finance.ua

В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС Вчора 15:46 — Казна та Політика

В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС

Остаточне рішення про приєднання України до роумінгу Європейського Союзу може бути ухвалене ще в нинішньому році.

Про це за результатами зустрічі в Кабінеті Міністрів заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї.

За його словами, отримання кандидатського статусу лише збільшить обсяг роботи, який необхідно зробити Україні: «Ваша робота лише збільшується. Ми обговорили, що тепер чекаємо від України не лише ухвалення необхідних законів, але й їхнього запуску — забезпечення, що ці закони працюватимуть».

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Єврокомісар зазначив, що наразі Єврокомісія пропонує Києву прискорити інтеграцію в тих сферах, де можна швидко досягти успіху і де Україна може швидко отримати позитивні результати.

«Однозначно, це буде роумінг та промисловий безвіз, але можуть бути ще й інші сфери», — додав Варгеї.

Щодо приєднання України до роумінгу ЄС, то єврокоміср припускає ухвалення рішення ще до кінця року.

«Зараз ведуться всі необхідні консультації. Спочатку європейські оператори мають узгодити це питання між собою, потім — із українськими операторами. Але думаю, що до нашої наступної зустрічі в Брюсселі (йдеться про саміт Україна-ЄС, який має відбутися до кінця року) ми можемо вже покласти на стіл рішення», — уточнив він.

Нагадаємо, під час звернення до Європейського парламенту глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

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uamedia За матеріалами:

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