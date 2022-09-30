В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС — Finance.ua
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В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС

Казна та Політика
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В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС
В Єврокомісії розповіли, коли Україну приєднають до роумінгу ЄС
Остаточне рішення про приєднання України до роумінгу Європейського Союзу може бути ухвалене ще в нинішньому році.
Про це за результатами зустрічі в Кабінеті Міністрів заявив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї.
За його словами, отримання кандидатського статусу лише збільшить обсяг роботи, який необхідно зробити Україні: «Ваша робота лише збільшується. Ми обговорили, що тепер чекаємо від України не лише ухвалення необхідних законів, але й їхнього запуску — забезпечення, що ці закони працюватимуть».
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Єврокомісар зазначив, що наразі Єврокомісія пропонує Києву прискорити інтеграцію в тих сферах, де можна швидко досягти успіху і де Україна може швидко отримати позитивні результати.
«Однозначно, це буде роумінг та промисловий безвіз, але можуть бути ще й інші сфери», — додав Варгеї.
Щодо приєднання України до роумінгу ЄС, то єврокоміср припускає ухвалення рішення ще до кінця року.
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«Зараз ведуться всі необхідні консультації. Спочатку європейські оператори мають узгодити це питання між собою, потім — із українськими операторами. Але думаю, що до нашої наступної зустрічі в Брюсселі (йдеться про саміт Україна-ЄС, який має відбутися до кінця року) ми можемо вже покласти на стіл рішення», — уточнив він.
Нагадаємо, під час звернення до Європейського парламенту глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
uamedia
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