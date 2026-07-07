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У Польщі вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500

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PGZ буде виробляти крилаті ракети
PGZ буде виробляти крилаті ракети
У місті Бидгощ (північ Польщі) на підприємстві Військовий авіаційний завод № 2 (WZL2) вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500 для потреб Збройних сил Польщі.
Відповідну угоду в понеділок підписали державна Польська група озброєнь (PGZ) та американська оборонна компанія Anduril Industries, передає Укрінформ.

Важливість сучасних видів озброєння

На церемонії підписання угоди були присутні, зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і віцепрем’єр — міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Прем’єр Польщі у цьому контексті заявив, що повномасштабна війна росії проти України продемонструвала важливість сучасних видів озброєння, зокрема крилатих ракет.
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«Війна в Україні, російська агресія проти України фактично навчила всіх нас — не лише в Польщі — розуміти значення різних видів озброєння. Ми всі усвідомлюємо, що саме така зброя має справді ключове значення для обороноздатності кожної держави», — зазначив Туск після церемонії підписання угоди.
Він також подякував американській компанії за рішення розмістити виробництво саме у Польщі.

Співпраця Польщі та США

«Польща сьогодні є країною, яка найкраще підготовлена до співпраці зі США та іншими союзниками по НАТО у використанні власних ресурсів, ресурсів Європи та коштів європейської оборонної програми SAFE для зміцнення оборони Польщі, Європи та всього Північноатлантичного альянсу», — наголосив глава польського уряду.
У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що реалізація підписаної угоди дасть змогу підприємствам PGZ здійснювати складання, серійне виробництво та технічне обслуговування ракет Barracuda.
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Наступні етапи

На наступному етапі польська та американська сторони планують спільно розробити польську модифікацію цієї ракети.
Як відомо, стратегічну угоду про створення виробничого майданчика для ракет Barracuda у Польщі PGZ та Anduril Industries уклали ще у жовтні 2025 року.
Крилата ракета Barracuda 500 оснащена бойовою частиною масою понад 45 кг і має дальність польоту близько 900 кілометрів. Вона може запускатися з наземних пускових установок, а також бойових і транспортних літаків.
За матеріалами:
Укрінформ
Польща
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