У Польщі вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500 Сьогодні 04:44

PGZ буде виробляти крилаті ракети

У місті Бидгощ (північ Польщі) на підприємстві Військовий авіаційний завод № 2 (WZL2) вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500 для потреб Збройних сил Польщі.

Відповідну угоду в понеділок підписали державна Польська група озброєнь (PGZ) та американська оборонна компанія Anduril Industries, передає Укрінформ.

Важливість сучасних видів озброєння

На церемонії підписання угоди були присутні, зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і віцепрем’єр — міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Прем’єр Польщі у цьому контексті заявив, що повномасштабна війна росії проти України продемонструвала важливість сучасних видів озброєння, зокрема крилатих ракет.

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«Війна в Україні, російська агресія проти України фактично навчила всіх нас — не лише в Польщі — розуміти значення різних видів озброєння. Ми всі усвідомлюємо, що саме така зброя має справді ключове значення для обороноздатності кожної держави», — зазначив Туск після церемонії підписання угоди.

Він також подякував американській компанії за рішення розмістити виробництво саме у Польщі.

Співпраця Польщі та США

«Польща сьогодні є країною, яка найкраще підготовлена до співпраці зі США та іншими союзниками по НАТО у використанні власних ресурсів, ресурсів Європи та коштів європейської оборонної програми SAFE для зміцнення оборони Польщі, Європи та всього Північноатлантичного альянсу», — наголосив глава польського уряду.

У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що реалізація підписаної угоди дасть змогу підприємствам PGZ здійснювати складання, серійне виробництво та технічне обслуговування ракет Barracuda.

Наступні етапи

На наступному етапі польська та американська сторони планують спільно розробити польську модифікацію цієї ракети.

Як відомо, стратегічну угоду про створення виробничого майданчика для ракет Barracuda у Польщі PGZ та Anduril Industries уклали ще у жовтні 2025 року.

Крилата ракета Barracuda 500 оснащена бойовою частиною масою понад 45 кг і має дальність польоту близько 900 кілометрів. Вона може запускатися з наземних пускових установок, а також бойових і транспортних літаків.

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