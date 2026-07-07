У Польщі вироблятимуть американські крилаті ракети Barracuda 500

«Війна в Україні, російська агресія проти України фактично навчила всіх нас — не лише в Польщі — розуміти значення різних видів озброєння. Ми всі усвідомлюємо, що саме така зброя має справді ключове значення для обороноздатності кожної держави», — зазначив Туск після церемонії підписання угоди.
Він також подякував американській компанії за рішення розмістити виробництво саме у Польщі.
Співпраця Польщі та США
«Польща сьогодні є країною, яка найкраще підготовлена до співпраці зі США та іншими союзниками по НАТО у використанні власних ресурсів, ресурсів Європи та коштів європейської оборонної програми SAFE для зміцнення оборони Польщі, Європи та всього Північноатлантичного альянсу», — наголосив глава польського уряду.
У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що реалізація підписаної угоди дасть змогу підприємствам PGZ здійснювати складання, серійне виробництво та технічне обслуговування ракет Barracuda.
На наступному етапі польська та американська сторони планують спільно розробити польську модифікацію цієї ракети.
Як відомо, стратегічну угоду про створення виробничого майданчика для ракет Barracuda у Польщі PGZ та Anduril Industries уклали ще у жовтні 2025 року.
Крилата ракета Barracuda 500 оснащена бойовою частиною масою понад 45 кг і має дальність польоту близько 900 кілометрів. Вона може запускатися з наземних пускових установок, а також бойових і транспортних літаків.