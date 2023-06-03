У Польщі впали продажі через повернення українців додому — Finance.ua

У Польщі впали продажі через повернення українців додому Сьогодні 22:34 — Світ

У Польщі впали продажі через повернення українців додому

Українці продовжують повертатися додому після отримання захисту в Європі. Польща входить у трійку країн, де відтік біженців найвідчутніший.

У країні вже відчувають наслідки для економіки від зменшення числа українців, повідомляє yavp.pl

У Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів. Зниження показників у квітні сягнуло 7,3% у річному обчисленні. Таке падіння в торгівлі триває вже третій місяць, повідомляється на portalspozywczy.pl

Відтік українців із країни — одна із основних причини, вважають експерти. Хоча на першому місці - падіння реальних зарплат у країні, що змушує людей економити.

Масовий приїзд біженців з України суттєво підвищив показники роздрібної торгівлі у 2022 році. Найбільше зростання продажів було помітно в торгівлі продуктами, пальним, ліками та одягом.

Останнім часом українці все більше повертаються додому, тому падіння продажів почало автоматично поглиблюватися.

За даними статистики, найбільше впали продажі таких товарів:

електроніки та побутової техніки (-14,7%);

пального (-14,5%);

преси та книг (-15,6%);

їжі та напоїв (-8%).

Втім, трохи зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%). Згідно з дослідженням EY Future Consumer Index 2023, 91% поляків шукають дешевші місця для покупок. 31% жителів Польщі оцінюють свою фінансову ситуацію як гіршу, ніж була ще 3−4 місяці тому. 17% заявляють, що вони взагалі тимчасово відмовилися від нових покупок.

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Експерти сподіваються, що зростання зарплат перевищить рівень інфляції вже в третьому кварталі року.

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