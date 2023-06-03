У Польщі впали продажі через повернення українців додому — Finance.ua

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У Польщі впали продажі через повернення українців додому

Світ
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У Польщі впали продажі через повернення українців додому
У Польщі впали продажі через повернення українців додому
Українці продовжують повертатися додому після отримання захисту в Європі. Польща входить у трійку країн, де відтік біженців найвідчутніший.
У країні вже відчувають наслідки для економіки від зменшення числа українців, повідомляє yavp.pl.
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У Польщі знижуються обсяги роздрібних продажів. Зниження показників у квітні сягнуло 7,3% у річному обчисленні. Таке падіння в торгівлі триває вже третій місяць, повідомляється на portalspozywczy.pl.
Відтік українців із країни — одна із основних причини, вважають експерти. Хоча на першому місці - падіння реальних зарплат у країні, що змушує людей економити.
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Масовий приїзд біженців з України суттєво підвищив показники роздрібної торгівлі у 2022 році. Найбільше зростання продажів було помітно в торгівлі продуктами, пальним, ліками та одягом.
Останнім часом українці все більше повертаються додому, тому падіння продажів почало автоматично поглиблюватися.
За даними статистики, найбільше впали продажі таких товарів:
  • електроніки та побутової техніки (-14,7%);
  • пального (-14,5%);
  • преси та книг (-15,6%);
  • їжі та напоїв (-8%).
Втім, трохи зросли показники продажів одягу та взуття (+0,6%). Згідно з дослідженням EY Future Consumer Index 2023, 91% поляків шукають дешевші місця для покупок. 31% жителів Польщі оцінюють свою фінансову ситуацію як гіршу, ніж була ще 3−4 місяці тому. 17% заявляють, що вони взагалі тимчасово відмовилися від нових покупок.
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Експерти сподіваються, що зростання зарплат перевищить рівень інфляції вже в третьому кварталі року.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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